С пятницы, 27 декабря, поставщики тепла в Украине начали пересматривать тарифы на тепло, согласно новому постановлению Кабинета министров Украины. Это позволит уменьшить сумму в платежке до 30 %, как ранее и обещал премьер Алексей Гончарук. Об этом заявил сам глава Кабмина на своей странице в Facebook.



"Недавно Правительство приняло решение, позволяющее теплопоставщикам снизить цену в платежке почти на 30 %", - сказал он.

По словам Гончарука, Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже присоединились к этой инициативе.

“Например, Кропивницкий - там сумма в платежке будет меньше на 28,7 %”, - рассказал глава правительства.

Кроме того, Гончарук призвал остальные органы местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.

Ранее "Страна" писала, что Гончарук заявил, что газ не подорожает этой зимой.

Также мы рассказывали, что премьер обещает, что в декабре платежки за тепло похудеют на 300-400 гривен.