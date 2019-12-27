По списку следующим в Раду, после ухода нардепа Ирины Венедиктовой, которую назначили временно исполняющей обязанности директора ГБР, заходит Александр Санченко. "Страна" узнала, что о нем известно.

Александр Санченко Фото: kiev.vgorode.ua

Санченко, находящийся под номером 137 в списке партии "Слуга народа", родился в 1988 году и имеет высшее образование. Также, как указано в списке политсилы, он является директором по правительственным отношениями и корпоративной социальной ответственности. Кроме того, Санченко является одним из организаторов фестиваля "Атлас Викенд". Сообщается, что он беспартийный и не имеет судимостей.

Также, как узнала "Страна", будущий нардеп является основателем и руководителем конкурса красоты "СтудМисс Украины" (конкурс красоты среди украинских студенток - Ред.), а в 8 созыве Верховной Рады работал помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника из "Самопомощи".

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову. Она является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Также мы писали, что директор ГБР Труба считает инициатором своего отстранения от должности Петра Порошенко.