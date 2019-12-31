Год Белой Металлической Крысы, несмотря на то, что он будет високосным, сулит удачные изменения для каждого знака Зодиака. Больше всего повезет Овнам, Водолеям и Рыбам, но и у остальных произойдут судьбоносные встречи и везение во всех сферах жизнедеятельности.

Предлагаем гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Упрямые и вспыльчивые Овны в новом году осознают важность компромиссов и выдержки. Представителям этого огненного знака как никогда нужно научиться смирять свои эмоции и гасить искры на этапе возгорания. Год Крысы - испытание на прочность. Если сумеете найти баланс между работой, семьей, отдыхом, сможете держать язык за зубами и убережетесь от скоропостижных выводов - все рычаги управления перейдут вам в руки. Лучшее время для работы - с января по июль. В этот период для вас горит зеленый свет и все двери открыты. Для смены работы подходит февраль и март. Если не проморгаете этот период - все сложится благоприятно. К осени и зиме придется активно потрудиться, чтобы перезимовать сыто и спокойно. Путешествовать рекомендуется также в феврале. Возможно, для приверженцев экотуризма подойдут Карпаты, а для любителей моря и солнца - Египет. В июне можно отправляться в поход. Совет года: выплескивайте всю свою энергию через спорт и увлечения. Заниматься любимым делом может быть не только интересно, но и прибыльно. К тому же, не придется подстраиваться под чьи-то ожидания.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Спокойное начало года может резко сменить настроение на шторм и ураган. Успейте расписать все планы наперед, ведь вы едва будете поспевать за всеми возможностями, которыми вас одарит 2020-й год. Все пожелания будут исполняться словно по мановению волшебной палочки, но вам важно задать курс вашего самолета правильно. Сверьте все координаты и не отклоняйтесь с намеченного пути. Период с января по май станет финансово успешным даже без особых потуг с вашей стороны. Вас одарят не только признанием, но и вниманием. Месяцы будут насыщенными на свидания и самые откровенные признания. Тут важно принимать все комплименты с благодарностью, но в то же время быть на чеку, ведь на вас могут позариться непорядочные люди. Май подходит для деловых поездок и тихих семейных посиделок у реки за шашлыками. Июль подойдет для прогулок на велосипеде и роликах. В августе можно смело уезжать за границу. До сентября важно не давать громких обещаний и проще оценивать свои силы. Совет года: не ждите, что будут раскрываться все двери, подбирайте ключи к закрытым, а другие открывайте сами. Улыбаться, извиняться и кланяться нужно после успеха. Не стойте на месте. То, кем вы станете в будущем зависит от того, какие усилия вы прикладываете сейчас.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Год приготовил вам эмоции на любой вкус: от веселья и радости до тревог, грусти и даже злости. Не бегите от ваших чувств, смело проявляйте эмоции, меняйте обстоятельства вокруг себя в свою пользу. В этом году как никогда стоит запастись помощью коллег и вместе с ними плыть по благоприятному течению жизни. Так легче и проще, чем грести против волн. Январь и февраль потребует надеть бронежилет, чтобы стойко вынести атаки судьбы. С марта начнется хаос и неразбериха, которые покажутся эпицентром ваших несчастий. Запасайтесь планами и вариантами отступления, продумывайте тактику на холодную голову, не паникуйте. Все разрешится к сентябрю. С октября вы будете наращивать ваши силы и мощь и наконец-то займете почетный пьедестал зимой. Передышку лучше взять в апреле, июль проведите рядом с домом, а декабрь хорош для путешествий в Англию или Финляндию. Совет года: лучшее время, чтобы сдаться - никогда! Вы должны сражаться и быть стойкими, только тогда рядом будет сильный тот, кто протянет с честью, а не жалостью вам свою руку помощи. Девиз этого года - общаться и исследовать.

Раки (22 июня - 22 июля)

Год будет благоприятным для стрессоустойчивых Раков, которые знают, что счастье и успех приходят к тем, кто умеет ждать. Из того, что представители Зодиака не любят, выпадает умение посвящать себя работе и семье в равных пропорциях. Чуть больше усердия и терпения - и Крыса уже к вам благосклонна. В апреле вам выпадет возможность отдохнуть несколько недель. С января по август Ракам предстоит трудиться, не покладая рук. До осени срываться с работы не стоит, потому что можете встретиться с недобросовестными работодателями. Чтобы вас не облапошили, постарайтесь обдумать ваше финансовое положение до сентября, а уже потом начинать действовать. Совет года: копите деньги и инвестируйте в прибыльные проекты. Так вы сможете встретить следующий год, звеня монетами в карманах. Впрочем, ваше счастье явно не в деньгах, а в людях, с которыми вам предстоит съесть не один пуд соли в 2020 году. Цените тех, кто рядом с вами.

Львы (23 июля - 23 августа)

В этом году вам под силу любой проект. Творческого задора хватит на круглый год, если вы не будете раздражаться по пустякам. Звездное время для Льва - февраль и март. Всякий раз, решая проблему, закатывайте рукава и усмиряйте Льва внутри себя. Чтобы достичь успеха придется приструнить всех ваших демонов. Для этого подойдет июль или август. Вам придется проявить мудрость и вновь наступить на горло своей гордости ради достижения успеха. Поэтому программа-минимум на этот год - не увлекаться сладким, избегать корпоративов с бренди, избегать расстройств и бессонных ночей и больше отдыхать. Совет года: чтобы не растерять всю удачу, избавляйтесь от привычки смотреть на все свысока. Можно на этот год снять вашу корону и оставить ее в укромном месте до лучших времен, когда вас и впрямь провозгласят Царем Вселенной. Старайтесь не занимать ни у кого денег и тогда к финишу года вы придете не только богатым, но и знаменитым.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Вы станете настоящим любимчиком Крысы благодаря педантичности, трудолюбию и собранности. Единственное, с чем придется смириться: выполнять все жизненно важное нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Также важно во главу угла ставить любимого человека, родителей и детей, а не себя любимого. В январе Дев постигнет разочарование в работе, появится чувство, что их не ценят, однако настроение сменится уже в апреле, когда вас признают самым ценным сотрудником. Это вселит в вас уверенность и заставит отдаваться карьере на все 200%. Но не стоит тянуть чужое одеяло на себя, дождитесь времени, когда вам предоставят полную свободу действий. В декабре вас ждет поощрительный приз от Крысы. Путешествовать показано каждые выходные в январе. Март подойдет для лыжных покатушек в компании друзей. Совет года: Чтобы брать от жизни все, что хочется, нужно вначале определиться со своими желаниями. В этом заключается все самое сложное. Впрочем, трудности закаляют, а это самое важное в жизни!

Весы (24 сентября - 23 октября)

Девиз предстоящего года для Весов - "соглашаясь, вы побеждаете". Ваше желание стать умнее, сильнее и красивее похвально. Однако успех зависит от правильно расставленных жизненных приоритетов: дом или работа, развлечения или работа, благотворительность или деньги. Здесь главное не зациклиться на чем-то одном. Совмещайте в себе все самое лучшее, делайте то, что приносит радость и не уходите в себя глубоко и надолго. Весной вас ждет непростой период, летом конфликты могут набрать оборотов, если вы не прислушаетесь к себе. Согласитесь, отдыхать в тихой гаване приятнее, чем все время бороться со штормом и спасаться в мутной воде. С мая по май лучше всего браться за прокачку профессиональных умений. С июня по август будет полно деловых встреч и знакомств. Путешествовать и посещать выставки лучше в марте, а путешествие лучше всего планировать на бархатный сезон. Совет года: Единственное, что мешает Весам стать по-настоящему счастливыми - страх и несвоевременное умение взяться за ум. Как только вы научитесь рисковать без расчета на успех, тут же попадете в вихрь прекрасных возможностей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

И для чего природа создала Скорпионов такими любителями повредничать? Задумайтесь над своим обычным поведением в начале года, возможно, вы поймете, что прагматичная Крыса не станет терпеть такое своевольное поведение. В этом году вас ждут чувствительные уроки за ваш своенравный и ревнивый нрав. В феврале и марте у вас все еще не отпустит праздничное настроение. Зато с марта заботы и обязанности приведут вас в чувство. В мае предстоит самый жароопасный месяц с накалом страстей, интриг и решением всевозможных проблем. Зато в июне градус напряжения спадет, а ваши репутация и позиции на работе укрепятся. К следующему году вы получите славный подарочек под елку. Совет года: чтобы стать успешным дома и на работе Скорпионам нужно научиться не выпускать свое жало. Иногда для решения проблемы нужно рассказать о ней всем в своем окружении. И тогда настоящие друзья помогут выбраться из передряги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Энергичные и взбалмошные Стрельцы подружатся с Крысой и заключат взаимовыгодную сделку. Пообещав хозяйке года не срываться то и дело с места и стать чуточку спокойнее, они получат в качестве вознаграждения финансовую стабильность и признание в обществе. За напористость и стремление к цели Крыса поможет справится с любой сложностью на пути. В 2020 году Стрельцы смогут каждый месяц раскрывать в себе новые таланты. В январе и феврале придется справляться с постпраздничным авралом. В начале весны вы вновь спасете ситуацию, стиснув зубы. В марте и апреле вам предложат дополнительный заработок. Справляясь со всеми вопросами вы создадите себе безупречную репутацию, которая стоит дороже любых денежных благ. Май - прекрасный месяц, когда все нормальные Стрельцы уезжают ближе к морю, чтобы окунуться в новое и неизведанное. Совет года: если вас ранили, переверните ситуацию с ног на голову на зависть врагам и себе во благо. Шутите и смейтесь, когда труднее всего. Тогда жизнь не будет казаться такой беспросветной.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Девиз этого года для Козерогов - и один в поле воин. Взбираясь на вершину Олимпа, вы позабавите Крысу умением расталкивать своих соперников рогами. Конечно, хозяйка года будет помогать вам тайно. Главное - устоять, когда противники будут пытаться сбить вас с пути, делая подножки. Вам придется проявить настойчивость с января по июль, справляясь с форс-мажорами и находя выход из тупиковых ситуаций. В середине февраля вам захочется немного отдохнуть и выпустить пар, зато в августе есть шанс выгодных денежных инвестиций. В октябре можно поправить здоровье на водах или грязях. И только в ноябре вы получите стабильный источник дохода. Совет года: Помните, что опыт - сын ошибок трудных, а всякий, кто взбирается на гору в надежде выделиться из толпы, рискует стать частью этой толпы. Поэтому истинным Горцам важно делать добро ради удовольствия, чем для статуса.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Девиз Водолеев - делать все, чтобы не быть похожими на других! Свободолюбивых Водолеев роднит с Крысой чистый прагматизм, коммерческая жилка, совесть и подвижный ум. Поэтому хозяйка года легко сделает вас своим союзником. Однако не стоит забывать, что даже близких друзей Крыса любит всячески испытывать на прочность. И на пути к успеху вам предстоит пройти не один километр непонимания, ссор и сомнений. Вам непременно нужно чаще проводить время с семьей за играми, в путешествиях, в мечтах, за обедами и перед сном. Выкраивайте любую удобную минутку и сможете стать намного смелее и неуязвимее к следующему декабрю. С января по май Водолеям отдых будет разве что сниться, зато время будет благоприятным для покупок, получения призов, налаживания деловых связей. В феврале-марте вам предстоит командировка, за которую вы получите дивиденды уже в августе. В ноябре вы будете пожинать сочные финансовые плоды и планировать отдых на декабрь. Путешествовать лучше зимой, а отдых под пальмами лучше запланировать на июль. Совет года: Путь сквозь тернии к звездам самый сложный. Но зато какой прекрасный дарит опыт и как захватывает сам процесс! Главное уметь трудиться и ловить момент.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В год Крысы романтичные Рыбы будут чувствовать себя превосходно. Главным девизом года станет известная мудрость: что посеешь, то и пожнешь. Год будет удачным как для финансовой, так и любовной сфер. Не стоит долго думать над тем, за что вы заслужили столько даров судьбы, смело хватайте удачу за хвост и наслаждайтесь жизнью. Впрочем, в январе-феврале придется немного раскошелиться на родных и близких. Переживать не стоит, ведь уже в марте все затраты вернуться сторицей. Возможно, работа подарит вам встречу с полезным человеком, который предложит выгодный проект. Соглашайтесь и не скромничайте. Это ваш шанс и подспорье для продвижения по всем направлениям. В мае будете пожинать плоды своего роста. Путешествовать можно в июле, в идеале - к морю или океану. В декабре посвятите отдых горам. Совет года: все подарки и сюрпризы принимать с радостью и благодарностью, тогда их количество увеличится.