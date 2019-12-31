Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год Белой Крысы
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год Белой Крысы

Год Белой Металлической Крысы, несмотря на то, что он будет високосным, сулит удачные изменения для каждого знака Зодиака. Больше всего повезет Овнам, Водолеям и Рыбам, но и у остальных произойдут судьбоносные встречи и везение во всех сферах жизнедеятельности.

Предлагаем гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Упрямые и вспыльчивые Овны в новом году осознают важность компромиссов и выдержки. Представителям этого огненного знака как никогда нужно научиться смирять свои эмоции и гасить искры на этапе возгорания. Год Крысы - испытание на прочность. Если сумеете найти баланс между работой, семьей, отдыхом, сможете держать язык за зубами и убережетесь от скоропостижных выводов - все рычаги управления перейдут вам в руки. Лучшее время для работы - с января по июль. В этот период для вас горит зеленый свет и все двери открыты. Для смены работы подходит февраль и март. Если не проморгаете этот период - все сложится благоприятно. К осени и зиме придется активно потрудиться, чтобы перезимовать сыто и спокойно. Путешествовать рекомендуется также в феврале. Возможно, для приверженцев экотуризма подойдут Карпаты, а для любителей моря и солнца - Египет. В июне можно отправляться в поход. Совет года: выплескивайте всю свою энергию через спорт и увлечения. Заниматься любимым делом может быть не только интересно, но и прибыльно. К тому же, не придется подстраиваться под чьи-то ожидания.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Спокойное начало года может резко сменить настроение на шторм и ураган. Успейте расписать все планы наперед, ведь вы едва будете поспевать за всеми возможностями, которыми вас одарит 2020-й год. Все пожелания будут исполняться словно по мановению волшебной палочки, но вам важно задать курс вашего самолета правильно. Сверьте все координаты и не отклоняйтесь с намеченного пути. Период с января по май станет финансово успешным даже без особых потуг с вашей стороны. Вас одарят не только признанием, но и вниманием. Месяцы будут насыщенными на свидания и самые откровенные признания. Тут важно принимать все комплименты с благодарностью, но в то же время быть на чеку, ведь на вас могут позариться непорядочные люди. Май подходит для деловых поездок и тихих семейных посиделок у реки за шашлыками. Июль подойдет для прогулок на велосипеде и роликах. В августе можно смело уезжать за границу. До сентября важно не давать громких обещаний и проще оценивать свои силы. Совет года: не ждите, что будут раскрываться все двери, подбирайте ключи к закрытым, а другие открывайте сами. Улыбаться, извиняться и кланяться нужно после успеха. Не стойте на месте. То, кем вы станете в будущем зависит от того, какие усилия вы прикладываете сейчас.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Год приготовил вам эмоции на любой вкус: от веселья и радости до тревог, грусти и даже злости. Не бегите от ваших чувств, смело проявляйте эмоции, меняйте обстоятельства вокруг себя в свою пользу. В этом году как никогда стоит запастись помощью коллег и вместе с ними плыть по благоприятному течению жизни. Так легче и проще, чем грести против волн. Январь и февраль потребует надеть бронежилет, чтобы стойко вынести атаки судьбы. С марта начнется хаос и неразбериха, которые покажутся эпицентром ваших несчастий. Запасайтесь планами и вариантами отступления, продумывайте тактику на холодную голову, не паникуйте. Все разрешится к сентябрю. С октября вы будете наращивать ваши силы и мощь и наконец-то займете почетный пьедестал зимой. Передышку лучше взять в апреле, июль проведите рядом с домом, а декабрь хорош для путешествий в Англию или Финляндию. Совет года: лучшее время, чтобы сдаться - никогда! Вы должны сражаться и быть стойкими, только тогда рядом будет сильный тот, кто протянет с честью, а не жалостью вам свою руку помощи. Девиз этого года - общаться и исследовать. 

Раки (22 июня - 22 июля)

Год будет благоприятным для стрессоустойчивых Раков, которые знают, что счастье и успех приходят к тем, кто умеет ждать. Из того, что представители Зодиака не любят, выпадает умение посвящать себя работе и семье в равных пропорциях. Чуть больше усердия и терпения - и Крыса уже к вам благосклонна. В апреле вам выпадет возможность отдохнуть несколько недель. С января по август Ракам предстоит трудиться, не покладая рук. До осени срываться с работы не стоит, потому что можете встретиться с недобросовестными работодателями. Чтобы вас не облапошили, постарайтесь обдумать ваше финансовое положение до сентября, а уже потом начинать действовать. Совет года: копите деньги и инвестируйте в прибыльные проекты. Так вы сможете встретить следующий год, звеня монетами в карманах. Впрочем, ваше счастье явно не в деньгах, а в людях, с которыми вам предстоит съесть не один пуд соли в 2020 году. Цените тех, кто рядом с вами.  

Львы (23 июля - 23 августа)

В этом году вам под силу любой проект. Творческого задора хватит на круглый год, если вы не будете раздражаться по пустякам. Звездное время для Льва - февраль и март. Всякий раз, решая проблему, закатывайте рукава и усмиряйте Льва внутри себя. Чтобы достичь успеха придется приструнить всех ваших демонов. Для этого подойдет июль или август. Вам придется проявить мудрость и вновь наступить на горло своей гордости ради достижения успеха. Поэтому программа-минимум на этот год - не увлекаться сладким, избегать корпоративов с бренди, избегать расстройств и бессонных ночей и больше отдыхать. Совет года: чтобы не растерять всю удачу, избавляйтесь от привычки смотреть на все свысока. Можно на этот год снять вашу корону и оставить ее в укромном месте до лучших времен, когда вас и впрямь провозгласят Царем Вселенной. Старайтесь не занимать ни у кого денег и тогда к финишу года вы придете не только богатым, но и знаменитым. 

Девы (24 августа - 23 сентября)

Вы станете настоящим любимчиком Крысы благодаря педантичности, трудолюбию и собранности. Единственное, с чем придется смириться: выполнять все жизненно важное нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Также важно во главу угла ставить любимого человека, родителей и детей, а не себя любимого. В январе Дев постигнет разочарование в работе, появится чувство, что их не ценят, однако настроение сменится уже в апреле, когда вас признают самым ценным сотрудником. Это вселит в вас уверенность и заставит отдаваться карьере на все 200%. Но не стоит тянуть чужое одеяло на себя, дождитесь времени, когда вам предоставят полную свободу действий. В декабре вас ждет поощрительный приз от Крысы. Путешествовать показано каждые выходные в январе. Март подойдет для лыжных покатушек в компании друзей. Совет года: Чтобы брать от жизни все, что хочется, нужно вначале определиться со своими желаниями. В этом заключается все самое сложное. Впрочем, трудности закаляют, а это самое важное в жизни!

Весы (24 сентября - 23 октября)

Девиз предстоящего года для Весов - "соглашаясь, вы побеждаете". Ваше желание стать умнее, сильнее и красивее похвально. Однако успех зависит от правильно расставленных жизненных приоритетов: дом или работа, развлечения или работа, благотворительность или деньги. Здесь главное не зациклиться на чем-то одном. Совмещайте в себе все самое лучшее, делайте то, что приносит радость и не уходите в себя глубоко и надолго. Весной вас ждет непростой период, летом конфликты могут набрать оборотов, если вы не прислушаетесь к себе. Согласитесь, отдыхать в тихой гаване приятнее, чем все время бороться со штормом и спасаться в мутной воде. С мая по май лучше всего браться за прокачку профессиональных умений. С июня по август будет полно деловых встреч и знакомств. Путешествовать и посещать выставки лучше в марте, а путешествие лучше всего планировать на бархатный сезон. Совет года: Единственное, что мешает Весам стать по-настоящему счастливыми - страх и несвоевременное умение взяться за ум. Как только вы научитесь рисковать без расчета на успех, тут же попадете в вихрь прекрасных возможностей. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

И для чего природа создала Скорпионов такими любителями повредничать? Задумайтесь над своим обычным поведением в начале года, возможно, вы поймете, что прагматичная Крыса не станет терпеть такое своевольное поведение. В этом году вас ждут чувствительные уроки за ваш своенравный и ревнивый нрав. В феврале и марте у вас все еще не отпустит праздничное настроение. Зато с марта заботы и обязанности приведут вас в чувство. В мае предстоит самый жароопасный месяц с накалом страстей, интриг и решением всевозможных проблем. Зато в июне градус напряжения спадет, а ваши репутация и позиции на работе укрепятся. К следующему году вы получите славный подарочек под елку. Совет года: чтобы стать успешным дома и на работе Скорпионам нужно научиться не выпускать свое жало. Иногда для решения проблемы нужно рассказать о ней всем в своем окружении. И тогда настоящие друзья помогут выбраться из передряги. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Энергичные и взбалмошные Стрельцы подружатся с Крысой и заключат взаимовыгодную сделку. Пообещав хозяйке года не срываться то и дело с места и стать чуточку спокойнее, они получат в качестве вознаграждения финансовую стабильность и признание в обществе. За напористость и стремление к цели Крыса поможет справится с любой сложностью на пути. В 2020 году Стрельцы смогут каждый месяц раскрывать в себе новые таланты. В январе и феврале придется справляться с постпраздничным авралом. В начале весны вы вновь спасете ситуацию, стиснув зубы. В марте и апреле вам предложат дополнительный заработок. Справляясь со всеми вопросами вы создадите себе безупречную репутацию, которая стоит дороже любых денежных благ. Май - прекрасный месяц, когда все нормальные Стрельцы уезжают ближе к морю, чтобы окунуться в новое и неизведанное. Совет года: если вас ранили, переверните ситуацию с ног на голову на зависть врагам и себе во благо. Шутите и смейтесь, когда труднее всего. Тогда жизнь не будет казаться такой беспросветной. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Девиз этого года для Козерогов - и один в поле воин. Взбираясь на вершину Олимпа, вы позабавите Крысу умением расталкивать своих соперников рогами. Конечно, хозяйка года будет помогать вам тайно. Главное - устоять, когда противники будут пытаться сбить вас с пути, делая подножки. Вам придется проявить настойчивость с января по июль, справляясь с форс-мажорами и находя выход из тупиковых ситуаций. В середине февраля вам захочется немного отдохнуть и выпустить пар, зато в августе есть шанс выгодных денежных инвестиций. В октябре можно поправить здоровье на водах или грязях. И только в ноябре вы получите стабильный источник дохода. Совет года: Помните, что опыт - сын ошибок трудных, а всякий, кто взбирается на гору в надежде выделиться из толпы, рискует стать частью этой толпы. Поэтому истинным Горцам важно делать добро ради удовольствия, чем для статуса.  

Водолей (21 января - 20 февраля)

Девиз Водолеев - делать все, чтобы не быть похожими на других! Свободолюбивых Водолеев роднит с Крысой чистый прагматизм, коммерческая жилка, совесть и подвижный ум. Поэтому хозяйка года легко сделает вас своим союзником. Однако не стоит забывать, что даже близких друзей Крыса любит всячески испытывать на прочность. И на пути к успеху вам предстоит пройти не один километр непонимания, ссор и сомнений. Вам непременно нужно чаще проводить время с семьей за играми, в путешествиях, в мечтах, за обедами и перед сном. Выкраивайте любую удобную минутку и сможете стать намного смелее и неуязвимее к следующему декабрю. С января по май Водолеям отдых будет разве что сниться, зато время будет благоприятным для покупок, получения призов, налаживания деловых связей. В феврале-марте вам предстоит командировка, за которую вы получите дивиденды уже в августе. В ноябре вы будете пожинать сочные финансовые плоды и планировать отдых на декабрь. Путешествовать лучше зимой, а отдых под пальмами лучше запланировать на июль. Совет года: Путь сквозь тернии к звездам самый сложный. Но зато какой прекрасный дарит опыт и как захватывает сам процесс! Главное уметь трудиться и ловить момент. 

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В год Крысы романтичные Рыбы будут чувствовать себя превосходно. Главным девизом года станет известная мудрость: что посеешь, то и пожнешь. Год будет удачным как для финансовой, так и любовной сфер. Не стоит долго думать над тем, за что вы заслужили столько даров судьбы, смело хватайте удачу за хвост и наслаждайтесь жизнью. Впрочем, в январе-феврале придется немного раскошелиться на родных и близких. Переживать не стоит, ведь уже в марте все затраты вернуться сторицей. Возможно, работа подарит вам встречу  с полезным человеком, который предложит выгодный проект. Соглашайтесь и не скромничайте. Это ваш шанс и подспорье для продвижения по всем направлениям. В мае будете пожинать плоды своего роста. Путешествовать можно в июле, в идеале - к морю или океану. В декабре посвятите отдых горам. Совет года: все подарки и сюрпризы принимать с радостью и благодарностью, тогда их количество увеличится. 

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