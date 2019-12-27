В столице Украины весной 2020 года начнет работать "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Киевские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату", где жертвы насилия смогут находиться до 10 дней", - заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Контакт-центр 15-51 опросил 3,5 тыс. граждан относительно домашнего насилия и обращений за помощью.

"Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание - куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек", - сказала Хонда.

Пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один.

"Эта "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", - рассказала замглавы мэрии.

Сейчас в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

Ранее "Страна" писала, что жена священника ПЦУ обвинила его в домашнем насилии.

Также мы рассказывали, что в ООН подсчитали, сколько женщин в Украине страдают от домашнего насилия и молчат.