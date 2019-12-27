В пятницу, 27 декабря, глава Украины Владимир Зеленский снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Соответствующий указ №958/2019 опубликован на сайте президента.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - указывается в тексте документа.

Напомним, Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область в сентябре 2019 года.

Ранее генпрокурор Рябошапка сделал выговор экс-главе ГПУ Луценко.

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