Министерство инфраструктуры Украины хочет в 2020 году подготовить законопроект, по которому грузовые автомобили с иностранной регистрацией должны будут платить за проезд по украинским дорогам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", - сообщил Владислав Криклий.

Впроработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

"Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки", - отметил Криклий.

В случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Ранее "Страна" писала о том, что Криклий распределил сферы ответственности между своими замами в Мининфраструктуры.

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