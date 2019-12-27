Национальный банк Украины решил поменять числовое значение официального курса гривни к доллару. Так, цена будет указываться теперь за 1 доллар, а не 100, как было ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Регулятор утвердил перечень валют, в которых будет устанавливаться официальный курс гривны и рассчитываться учетная цена банковских металлов.

Так, курс гривны будет каждый день рассчитываться к валютам, входящим в 1-ю группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют - 35. Официальный курс на 23 другие иностранные валюты будет публиковаться ежемесячно.

На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1-ю группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни обновляются ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Также меняется числовое значение официального курса гривны к доллару США. Отныне оно будет определяться как сумма гривен за 1 единицу иностранной валюты.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ отчитались о рекордном объеме выкупленной за один день валюты.

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