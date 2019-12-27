У двоих украинцев, которые были на борту разбившегося сегодня утром в Казахстане самолета, переломы позвоночника. Сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщает Liter.kz.

У Яны Сон (1990 года рождения) компрессионный перелом тел позвонков без нарушения проводимости спинного мозга и переломом дуг позвоночников справа. Сон Юрий (1991 года рождения) госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга.

"Трое пострадавших в крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алматы находятся в "Центральной городской клинической больнице", двое из них - граждане Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что пассажир, который должен был лететь на рухнувшем самолете, проспал рейс и выжил.

Также мы писали, что причиной крушения самолета в Казахстане могла стать ошибка пилотов.