Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, 24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

Роман Труба. Фото: 7day.com.ua

Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Ирина Венедиктова. Фото: newsone.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Труба считает инициатором своего отстранения от должности Петра Порошенко.

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