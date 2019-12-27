В ночь на 27 декабря в Киеве на Северном мосту Ford Transit двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, но в машину врезалась пластина деформационного шва моста и Ford развернуло и выбросило в отбойник. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около 20:30 26 декабря. По предварительной информации, которую рассказали полицейские, а также водитель Ford, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

Фото: kiev.informator.ua

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Да и вообще отсутствие пострадавших в этой аварии - удивительно.

Фото: kiev.informator.ua

В данный момент на месте по прежнему работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением ДТП. Также на мосту работают коммунальщики, которые пытаются устранить последствия отрыва деформационного шва. Однако пока что движение на Северном мосту в сторону правого берега затруднено.

Видео: facebook.com

Напомним, что пьяный дрифт на Троещине закончился столкновением с припаркованными авто.

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