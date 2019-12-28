Сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана.

Трое из них будут освобождены из СИЗО, а еще двое - от домашнего ареста. Все пятеро экс-милиционеров вышли под личное обязательство.

Это значит, что уже завтра они поедут в Донецкую область - на обмен пленными. А в деле Майдана, которое длится уже пять лет, не осталось вообще ни одного обвиняемого или подозреваемого.

Но это при условии, если они сами согласятся на обмен.

"Страна" вспоминает это дело и роль в нем пятерых бойцов милицейского спецназа.

За что судили "Беркут"

Суд над "беркутовцами" упирается в события на Евромайдане. Точнее, один конкретный день - 20 февраля 2014 года. В этот день на улице Институтской в Киеве произошла кровавая бойня, в которой погибло более 50 человек, часть из которых - правоохранители.

Большинство свидетелей и исследователей тех событий сходятся на том, что рано утром по силовикам со стороны позиций сторонников Майдана был открыт огонь. Появились убитые и раненые.

О выстрелах, звучавших рано утром из гостиницы "Украина" и консерватории (оба здания контролировались майдановцами) говорили не только очевидцы. Позже эта информация была оформлена в свидетельстве показания и попала в уголовные дела, расследуемые Генпрокуратурой - но так пока и не доведенные до суда, поскольку в них фигурируют стрелки с Майдана, которые в Украине заранее амнистированы.

Но вернемся к событиям того дня. Не имея при себе огнестрела, "Беркут" и Внутренние войска начали отступать, практически бежать, спасая свои жизни. Вслед за ними устремились майдановцы, продвигаясь вверх по Институтской в сторону Администрации президента.

Именно тогда и началась плотная стрельба по наступавшим, которых буквально поливали огнем. Людей расстреливали методично, и железные щиты, разумеется, не могли защитить их от пуль.

По версии следствия огонь вел "Беркут" - люди в черном с желтыми повязками. Но сами "беркутовцы" это отрицают. Кроме того, появились свидетельства так называемых грузинских снайперов, которые говорят, что это они стреляли по протестующим из "Украины", выполняя приказ лидеров Майдана (чтоб затем "повесить" трупы на Януковича).

О том, что стрельбу на Майдане провоцировали некие снайперы, говорили многие - в том числе глава следственной комиссии Рады Геннадий Москаль. В частных беседах этой информацией делились и представители Евросоюза. Однако победившая после Майдана власть сразу объявила виновными правоохранителей.

Дело беркутовцев

20 марта 2014 года исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий заявил, что следствие установило личности правоохранителей, которые расстреливали протестующих. А в апреле Генеральная прокуратура сообщила о задержании 12 бойцов "Беркута". Правда, потом эта информация не подтвердилась.

Тогда же и.о. главы МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в причастности к расстрелу людей во время акций протеста подозреваются 19 бойцов "Беркута". По его словам, снайперами на Майдане командовал майор милиции Дмитрий Садовник.

Этот командир спецроты "Беркута" был арестован 22 апреля 2014 как причастный к расстрелу активистов Евромайдана на Институтской. Правда, уже 19 сентября 2014 он был выпущен из под стражи под домашний арест, а 4 октября скрылся от правоохранительных органов.

В тот же день Печерский районный суд Киева принял решение заочно арестовать Садовника. Но экс-майор уже уехал в Россию и впоследствии получил там гражданство - равно как и еще 9 подозреваемых экс-беркутовцев.

Одновременно начала работать Временная следственная комиссия Верховной Рады. Летом 2014 года она пришла к выводу, что участники Евромайдана были расстреляны не из оружия, которое имеется на вооружении бойцов "Беркута".

23 февраля 2015 года Генпрокуратура сообщила об установлении всех причастных к стрельбе на Майдане. Разумеется, это были только правоохранители - стрелявших майдановцев ГПУ просто не замечала. В итоге 20 милиционеров были объявлены в розыск.

24 февраля были арестованы бойцы спецроты Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые до 2019 года содержались под стражей, затем с разницей в несколько месяцев были выпущены под домашний арест.

26 июня 2015 года был задержан и 28 июня арестован заместитель командира полка милиции специального назначения Главного управления МВД Украины в Киеве (бывшего "Беркута") подполковник Олег Янишевский.

24 февраля Апелляционный суд Украины направил в Святошинский райсуд Киева дело об обвинении в убийствах двух сотрудников спецроты "Беркута" младших сержантов Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев": Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.

Разберемся, что известно о каждом из них и о самом судебном процессе.

Что известно о пяти обвиняемых

Бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский – единственный офицер среди пяти обвиняемых. Он был задержан позже остальных - летом 2015 года. Его обвиняют в том, что он руководил группой беркутовцев, которые стреляли в людей. Янишевского опознал его же коллега.

Его следствие считает человеком в пятнистом камуфляже, который на видео отличался на фоне других силовиков, одетых в черное. Этот же человек на одном из видео с Институтской стреляет из автомата Калашникова.

В "Беркуте" Янишевский занимал пост замкомандира полка по кадровому обеспечению, ранее курировал вопросы боевой подготовки.

До задержания он успел побывать на Донбассе и получить статус участника боевых действий. В мае-июне 2014 года он служил под Славянском.

Олег Янишевский

У Олега Янишевского двое дочерей и жена Екатерина, которая также служила в "Беркуте". Она капитан милиции, в 1996 году победила на соревнованиях по самбо.

Супруга Янишевского Екатерина

Павел Аброськин был задержан весной 2014 года. В "Беркуте" служил в звании младший сержант. Его отец, Михаил Аброськин, - бывший военный. Павла Аброськина обвиняют в том, что он осуществил как минимум десять выстрелов по протестующим 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Павел Аброськин - на переднем плане

Сергей Зинченко был задержан весной 2014 года. В "Беркуте" служил в звании младшего сержанта.

Сергей Зинченко

Экс-боец "Беркута" Сергей Тамтура был задержан в феврале 2015 года. Следствие утверждает, что Тамтура - один из тех, кто находился на Институтской во время расстрелов и покинул место преступления где-то в районе 13 часов.

В июле 2019 года суд отпустил Сергея Тамтуру под круглосуточный домашний арест. В октябре круглосуточный домашний арест изменили на ночной, с 22:00 до 6:00, и разрешили снять электронный браслет. Смягчить меру пресечения суд решил с учетом желания Сергея Тамтуры устроиться на работу и обеспечивать свою семью.

Сергей Тамтура

Александра Маринченко задержали в феврале 2015 года. 19 декабря 2019 года суд в Киеве отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Александр Маринченко

То есть под стражей находятся сейчас только три бойца "Беркута" - Зинченко, Аброськин и Янишевский. Это крайне скромный результат для пяти лет следствия.

Почему так - было понятно уже из судебных заседаний. На которых всплывали факты, что первые выстрелы звучали со стороны Консерватории и гостиницы "Украина" (где сидели майдановцы), а не "Беркута". К примеру, на заседании от 6 июня 2017 года об этом заявил свидетель Владимир Венчак.

Такие же данные озвучивала недавно на суде свидетель Елена Лукаш, которая в то время была министром юстиции Украины. По ее словам, у Януковича никто не планировал разгонять Майдан силой, поэтому не было смысла отдавать приказа на стрельбу по протестующим.

Более того, Лукаш привела в суде данные открытых в уже постмайданной Украине уголовных дел, в которых названы стрелявшие из числа митингующих.

В целом суд по "Беркуту" тянется так долго в силу отсутствия прямых доказательств, подтверждающих вину обвиняемых. Пока так и не установлена связь между выданным им оружием и пулями, убившими людей.

Кроме тог, нет свидетельств, что кто-то отдавал "беркутовцам" приказ обстреливать безоружную толпу.

Что говорили сами "беркутовцы"

Обвиняемые свою вину в расстреле митингующих на майдане в 2014 году не признали. Экс-замкомандира "Беркута" Олег Янишевский подробно рассказал "Стране" в феврале этого года, что делало его подразделение в день массовых убийств.

"20 февраля командир днепропетровского "Беркута" сообщил, что у него есть раненые, что стреляют с консерватории", - рассказал экс-офицер.

"Огнестрельное оружие с 05:00 утра 20 февраля 2014 года активисты начали массово применять по сотрудникам милиции, вследствие чего среди только личного состава ВВ и МВД по городу Киеву 63 человека получили огнестрельные ранения, и ещё мы знаем о десятках погибших милиционеров", - говорит Янишевский.

Экс-беркутовец напомнил, что ряд свидетелей обвинения,, в основном протестовавшие тогда на Майдане, заявляли о том, что огонь по ним велся из зданий, которые контролировала оппозиция, им стреляли в спину.

"Для нас очевидно, что огонь по гражданским людям и по сотрудникам милиции вели со скрытых точек, в частности: дом Консерватории, гостиница "Украина", дом Укркоопспилки, отель "Козацкий", - сказал он. Среди других точек, с которых велся огонь по правоохранителям, бывший беркутовец назвал крышу октябрьского дворца и здание "Банк Аккорд".

"Виноваты и все лидеры Майдана - комендант Парубий, Яценюк, Кличко, тот же Ярема. Все действовали в одном направлении. Понятное дело им надо было брать Януковича, но ради этого они пошли на провокации и пролилась кровь", - сказал Янишевский "Стране".

"Беркутовцы" и обмен

О том, что пять обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане могут пойти на обмен, стало известно в конце декабря. После того, как сорвалась встреча Минской контактной группы.

Тогда "Страна" рассказывала, что камнем преткновения стали именно беркутовцы - Украина не хотела их отдавать, понимая, какой ажиотаж в майдановской среде это вызовет.

Однако еще в Париже договорились менять всех установленных на всех установленных. То есть вообще всех, обвиняемых по политическим статьям - что в Киеве, что в Донецке. Плюс те, кто был взят в плен в ходе боевых действий.

Допустить срыв обмена Зеленский не мог - он обязался его провести перед европейцами. При этом перспективы быстро осудить беркутовцев - и уже потом их менять - не было. Слишком запутанным, а иногда и просто притянутым за уши был этот процесс. И мог продлиться еще несколько лет с риском полного развала этого дела.

Теперь его придется или закрывать, или начинать с чистого листа - по сути просто имитируя расследование.

Правда, обмен берктовцев на украинских заключенных пока не предрешен. Их еще нужно вывезти из Киева - чего, по их словам, намерены не допустить националисты, которые уже отправились блокировать СИЗО, где на момент оглашения приговора находились трое экс-милиционеров - Янишевский, Аброськин и Зинченко.

Но, надо думать, главное для власти уже сделано - суд отпустил беркутовцев. И теперь вряд ли их будут снова "паковать", чтобы успокоить радикальных "патриотов".

С другой стороны, есть и призывы к "беркутовцам" не идти на обмен.

Об этом, в частности, заявил известный юрист Андрей Портнов.

"Освобожденным сотрудникам Беркута не нужно никуда уезжать ни по какому обмену. Нужно ходить в суд, добиться оправдательного приговора и установления целого ряда юридических фактов, которые понадобятся в будущем, когда появится более решительная воля на жесткие меры", - написал Портнов в своем телеграмм-канале.