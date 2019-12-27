Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут Украинские новости.

"Его имущество арестовано", - сказал он. В частности, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество. Арест на имущество наложен согласно решению суда.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, что 28 ноября НАБУ сообщило о подозрении Альперину. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Затем сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали Альперина, за помощь в поимке которого президент Зеленский обещал "ценный подарок". Впоследствии Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

После этого Апелляционный суд оставил решение об аресте Альперина с залогом в 70 миллионов, который он уже заплатил.

Также мы писали о том, что на Альперина надели электронный браслет.