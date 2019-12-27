Житель Астаны Асхат Утепов должен быть отправиться в Нур-Султан на упавшем сегодня утром самолете Bek Air, но он проспал рейс впервые в жизни. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Асхат Утепов прилетел в Алматы из Усть-Каменогорска в ночь перед вылетом в Нур-Султан. Это был транзитный рейс из Восточного Казахстана через Алматы домой. Он мог стать последним для Асхата. Мужчина признается, что до сих пор находится в шоковом состоянии.

"Мне приходится часто передвигаться по стране самолетом, но я всегда заранее прибываю в аэропорт. В этот раз меня разбудили работники отеля в пять утра. Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело. Открываю новости и понимаю, что чудом спасся", - рассказывает Асхат.

Мужчина говорит, что, полети он тем рейсом, шансов спастись бы не было: у него было переднее место 5А. Однако домой он твердо намерен лететь самолетом. Дома Асхата ждут родители, жена и трое детей.

Ранее "Страна" писала, что утром 27 декабря рухнул пассажирский самолет авиакомпании Bek Air с почти сотней пассажиров внутри. 15 человек погибли, однако, много выжили, например, пассажиры из Украины.