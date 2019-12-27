Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА Новости.

Стороны откажутся от исков, по которым нет еще окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанным 20 декабря. "Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал Александр Новак.

Также сообщается, что для продолжения транзита газа "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а договор по бронированию мощностей для транспортировки - с "Нафтогазом". Уже в следующем году планируется забронировать мощности для транзита 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2924 годах - по 40 млрд кубометров газа при установлении конкурентного тарифа.

Известно, что "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом украинская сторона подпишет с "Гаспромом" мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 млрд долларов.

Напомним, что в Вене начались переговоры Украины и РФ, на которых ожидается подписание документов по транзиту газа.

Также мы писали о том, что Оржель верит, что Украина будет ещё 5 лет получать по $3 миллиарда за транзит российского газа.