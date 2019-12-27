27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы экс-бойцов Беркута, обвиняемых по делу о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

На прошлой неделе Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, и Олегу Янишевскому. Сегодняшнее заседание проходит на фоне слухов, что беркутовцев готовят на обмен, который планируется провести до конца года. В этом случае суд может снять арест с обвиняемых. Это стандартная процедура для тех, чья вина еще не доказана через суд и помиловать их нельзя. Сначала с них снимают арест, а потом происходит обмен.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест проходящему по этому же делу экс-беркутовцы Александру Маринченко. Летом суд отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана - экс-беркутовца Сергея Тамтуру.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с заседания суда.

Прямая трансляция:

12:09 Адвокат Стефан Решко по телефону подтвердил, что заседание должно быть.

12:05 Суд еще не начался. На месте прокуроры. Адвокатов пока не видно. Очень много прессы. Активистов-националистов пока нет.

Фото: Страна

11:30 Под Апелляционным судом, огромное количество спецавтомобилей, в автобусах сидят правоохранители. Заседание будет проходить в том же зале, где и апелляция по Юлии Кузьменко. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovskynews.

Фото: Pavlovskynews