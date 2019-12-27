Режиссера и актрису Галину Волчек, которая скончалась 26 декабря в Московской клинике, похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Об этом говорится на сайте театра "Современник".

Траурная церемония прощания состоится в театре в тот же день в 11:00. Актрису похоронят рядом с могилой ее первого мужа Евгения Евстигнеева, уточняет Telegram-канал Baza. Такое решение принял их сын, режиссер Денис Евстигнеев.

Скриншот: Telegram/Baza

Однако, "Интерфакс" сообщает о том, что Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым.

"Художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука "Ленкома "Марка Захарова, сообщил источник "Интерфакса" в столичной мэрии" - говорится в сообщении.

Неподалеку расположены могилы артистов Олега Табакова и Леонида Броневого.

Отметим, что актриса стала режиссером "Современника" в 1971 году, позже работала художественным руководителем театра.

Ранее "Страна" писала, что Галина Волчек последний раз на широкой публике появлялась на похоронах режиссера Марка Захарова 1 октября 2019 года.

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