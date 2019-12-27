Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская показала фото своих подопечных в девятом сезоне до и после похудения. 26 декабря состоялся финал и хотя победила пара, которую тренировал Иракли Макацария, однако одна из ее подшефных стала победительницей в категории домашнее похудение (среди участников, которые вылетели из лагеря худеющих до финала, но продолжили тренировки дома - Ред.). Впечатляющие результаты продемонстрировали и другие "зважени".

"Этот сезон - удивителен. Моя команда - мой стимул и моё вдохновение. Я знаю, что было трудно сделать такой вес "вчистую" только с помощью своей силы и упорства. Но, вы сделали то, что не под силу было никому. И я знаю, что Вы не остановитесь на достигнутом. Вслед за изменениями внешними, последуют удивительные изменения в новой жизни. Потому, что похудеть, - это не только приобрести новое тело. Это - начать любить себя, верить в себя и свои возможности. Я всегда буду с вами, мои родные!" - написала тренер в Instagram и поделилась фото до и после.

Так, Людмила Чаднова пришла с весом 144 кг, а стала весить 68 кг.

Людмила Чаднова. Фото: instagram.com

Финалист Евгений Москаленко весил 150 кг, а стал - 79 кг.

Евгений Москаленко. Фото: instagram.com

Еще одна финалистка и партнер Евгения Москаленко по команде Тамара Мумладзе со 123 кг похудела до 71 кг. Они были в одном шаге от победы, которая в итоге досталась Павлу Назаренко и Наталье Кириленко.

Тамара Мумладзе. Фото: instagram.com

Александр Гончаров похудел со 167 кг до 82 кг.

Александр Гончаров. Фото: instagram.com

Анна Богачова весила 123 кг, а похудела до 75 кг.

Анна Богачова Фото: instagram.com

Победитель первого сезона и партнер Анны Богачовой по команде красных Николай Ворошнов похудел со 220 кг до141 кг.

Николай Ворошнов Фото: instagram.com

Екатерина Лукьяшко, которая выбыла после первой недели, похудела со 129 кг до 87 кг.

Екатерина Лукьяшко Фото: instagram.com

Всего в 9 сезоне было 18 участников, часть их них тренировала Марина Боржемская, часть - Иракли Макацария.

Напомним, что ранее мы писали, как прошел финал шоу "Зважені та щасливі".