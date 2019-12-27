Вечером в Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Независимости. Очевидцы успели снять действо на видео, сообщает Indtagram kievmap.

Судя по видео, молодые люди прикрыли свое мужское достоинство одеждой. Очевидцы говорят, что за ними бежали полицейские. На записи также видно, что за группой "в голом" бегут люди.

Причины этого "забега" неизвестны.

Видео: kievmap

Примечательно, что подобный инцидент случился в Киеве в декабре 2018 года. Тогда 10 голых мужчин в галстуках и бабочках бегали вокруг станции метро "Площадь Льва Толстого". Как оказалось, причиной странного поведения, стала расплата за проигранный спор.

Напомним, что по киевским вузам ездит голый курьер Glovo в микроскопических стрингах.

Также читайте о том, что в Киеве полуголый человек на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и убежал.