Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия полагает, что зарплата депутатов Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщает НВ.

Зарплата нардепа должна быть выше, "если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше". "Называют разные суммы - от 70 тысяч грн до 100 тысяч грн", - сказал Арахамия.

В то же время политик назвал зарплату нардепов "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, так как вопрос о том, имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно, дискутивен.

По словам Арахамии, он тратит свою зарплату на благотворительность, так как считает себя небедным человеком. "А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - заключил он.

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