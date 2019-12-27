Следствие считает возможными причинами крушения самолета самолета Fokker-100 в Алма-Ате техническую неисправность и ошибку пилотов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, пишет РИА Новости.

Скляр также отметил, бортовые самописцы самолета найдены и направлены на расшифровку. Он добавил, что после взлета самолет резко накренился вправо, затем дважды коснулся хвостовой частью ВПП, после чего пробил забор и врезался двухэтажное здание.

Десять пассажиров, из числа выживших, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 местных авиалиний Bek Air. Он летел из самого большого города страны Алматы в столицу Нур-Султан (ранее Астана - Ред.). На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа - всего 98 человек. По данным МВД Киргизии, среди них были два гражданина Украины, по одному гражданину Киргизии и Китая. Все остальные - граждане Казахстана. Все иностранцы в том числе украинцы, выжили.

По данным на 09:30 по киевскому времени погибли 15 человек (по другим данным 12 - Ред.). Из них 14 - на месте катастрофы, еще один - в больнице. Среди них председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Кайдаров - генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР. Возглавлял Совет генералов с 2001 года.

При этом стало известно, что при крушении самолета в Казахстане выжили украинцы.

Ранее "Страна" писала о том, что известно об авиакатастрофе в Казахстане, где погибли 15 человек.