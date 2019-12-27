Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил о том, что постройка Россией Крымского моста - это хорошо для Украины. Об этом он рассказал в отдельном ролике на своем YouTube-канале.

Так, по словам нардепа, с запуском железнодорожного движения по мосту, Кубань "станет ближе".

"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", - заявил депутат.

Также он заявил о том, что на постройке моста "попилили" бюджетные деньги и обманули Россиян, вызвав у них очередной прилив патриотических чувств. При этом Гончаренко был одет в футболку с надписью "Кубань" на английском языке с цветами украинского флага.

Видео: YouTube/Алексей Гончаренко

Ранее "Страна" писала, что нардеп из фракции Порошенко Алексей Гончаренко создал в Раде группу по присоединению Кубани к Украине.

Также мы рассказывали, что после объявления о намерениях присоединить Краснодарский край, нардеп Гончаренко показал себя в образе кубанского казака.