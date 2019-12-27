Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что Украина может договориться с Россией о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил в течения одного-двух лет. Об этом сообщает РБК-Украина.

Дипломат заявил, что для Украины и России главным остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО, - Ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

Тейлор считает, что президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться "того, чего хотят украинцы - прекращения войны".

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни".

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