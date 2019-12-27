На борту разбившегося под Алма-Аты лайнера были двое украинцев, они выжили в крушении. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

Также власти уточнили, что на борту самолета было не 95 человек, а 98 - 93 пассажира и пять членов экипажа.

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, уточнив, что все иностранцы выжили.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция. Погибли не менее 15 человек, среди них - председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также сообщалось о 60 выживших.

В Казахстане после крушения запретили работу авиакомпании, а также полеты лайнеров Fokker.

Кроме того, мы публиковали видео последствий крушения.