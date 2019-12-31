2020 год Белой Металлической Крысы, по убеждениям астрологов, будет благоприятным для тех, кто проявит трудолюбие, прагматичность, осмотрительность, хозяйственность, честность и расторопность для реализации намеченных планов. Ведь символ наступающего года будет именно таким. Предлагаем гороскоп на 2020 год по китайскому календарю в зависимости от года рождения.

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У Нового года по китайскому календарю уникальная дата: Крыса добежит до нас 24 января 2020 года в 23:42 (в Китае Новый год наступает в январе-феврале - Ред.). Учитывайте это те, кто родился в январе, возможно, вы относите себя не к тому животному в китайском календаре. Трудность в том, что фиксированной даты нет, он привязан к лунному циклу и в разные годы может выпадать на даты между 21 января и 21 февраля, то есть нужно проверить, когда китайский новый год наступил в год вашего рождения.

Наиболее благоприятным этот год станет для собратьев - Крыс, а также Лошади и Кабана.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В этом году вы сможете выйти невредимым из любых передряг и поделиться с близкими самым вкусным кусочком. Интересные предложения обрушатся на вас водопадом изобилия уже после рождественских праздников, появится вероятность получения работы мечты. Не отказывайтесь от проектов. Если вы будете трудиться, как пчелка, Крыса одарит вас лавровым венком успеха, богатства и счастья. Год будет удачный для работы и накопления денег. Самое главное - не загордиться! Крыса по своей натуре скромница. Впрочем, вам однозначно нужно делиться всеми ценными идеями со своим шефом. Не лишним будет подучить иностранные языки или изучить новые. Из хобби удачными станут массаж, автодело, компьютерная графика, юриспруденция, музыка, изобразительное искусство. За успешный труд награждайте себя яркими путешествиями, обновляйте гардероб, создавайте уют дома. В общем, ни в чем себе не отказывайте!

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

В этом году за удачу придется потягаться с более могущественными и сильными соперниками. Вы сможете поймать удачу за хвост, если проявите умение учиться и развиваться, а еще - стремиться к идеалу. Пусть вашей целью на этот год станут слова: "Завтра я стану лучшей версией вчерашнего себя". Поднимайте свою планку, пытайтесь не только допрыгнуть, но и перепрыгнуть через нее. Верьте, что нет ничего невыполнимого, есть те планы, которые требуют лишь большего вложения сил и времени. Год будет богатым на вызовы, которые вы смело будете принимать. Не лишним будет поднакопить деньжат и отложить "на всякий пожарный". Такой запас станет вашей надежной подушкой безопасности. Из хобби удачными станут военное дело, продажа недвижимости, писательская деятельность, актерская игра и даже научные исследования. Возможно, вы захотите сменить сферу деятельности в этом году. Все это похвально, но нужно учитывать главное: любое занятие можно сделать прибыльным, имея энтузиазм и силы за плечами. Если пораскинете мозгами, сможете найти для себя работу, которая принесет стопроцентные прибыль и удовольствие.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Крыса будет благосклонна к вам в этом году, ей импонируют ваши смелость и ответственность, стойкость и выдержка. К тому же, вы всегда можете воплотить любую важную идею. Однако Тиграм-одиночкам придется научиться работать в команде, делегировать полномочия и доверять исполнение работы другим людям. Для Тигров эта непростая задача, поэтому могут возникать различные трудности. Однако все они принесут только пользу. В конечном итоге вы поймете, как здорово опереться на дружескую "лапу". Среди хобби могут приглянуться: психология, охрана правопорядка, командный спорт типа волейбола, политика и сценическое искусство. В начале года вам, как и Крысе, будут поступать различные интересные предложения, от которых грех отказываться. Все задумки лучше обсудить в кругу соратников, для этого вам нужно сколотить надежную команду сотрудников-единомышленников и не перетягивать одеяло на себя любимого. В противном случае вы быстро останетесь в гордом одиночестве. В этом году у вас прекрасные возможности для открытия личного бизнеса. Рискуйте, ведь Крыса обещает налить вам бокал шампанского за успех и в конце года!

(Кот) Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Кроликам не о чем переживать в 2020 году. Крыса дружественна с вами за исполнительность, скромность и порядочность, а еще пригодиться ваше умение всегда приходить на помощь. Единственное, что не устраивает хозяйку года - ваше нежелание что-то менять в жизни. Чтобы расшевелить Кролика Крыса решительно выгонит его из норы и заставит найти новую работу или увлечение. Подойдет хобби, связанное с торговлей, философией, банковским делом, дизайном одежды или помещений. Вам позарез нужен новый круг общения, также подходит переезд в другой город или страну. Все сложится наилучшим образом, если вы немного обрадуетесь изменениям. В январе вашей ответственностью и безотказностью могут воспользоваться на работе, скинув на ваши плечи неподъемный груз задач и обязанностей, с которыми не могут справиться. Это происходит потому, что вы молча и скрупулезно выполняете любые поручения и отчаянно беретесь за тяжелую работу. Прекращайте играть эту несвойственную вам роль Золушки и копаться в золе. Научитесь говорить "нет". В конце концов, вы - профессионал, а таких не увольняют. Старайтесь выбирать то, что вам интересно и что развивает вас. И тогда к вам наконец поплывут только интересные проекты, которые из рядового исполнителя превратят вас в высококлассного лидера. Вознаграждение будет щедрым и не заставит себя долго ждать.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Мелкая Крыса решила насолить вам в этом году. За что бы ни брались в этом году Драконы, все будет складываться не слишком хорошо. Плоды ваших усилий поспеют нескоро. Это может сказаться на вас, несмотря на поддержку близких. Гордый Дракон обязательно найдет успех в упорстве и решительности, в архитектуре и музыке, рисовании и дизайне и там, где потребуется умение вещать на публику. Тогда дерево ваших стараний расцветет буйным цветом уже во второй половине года, а к концу даст такой щедрый урожай, что вы сами себе позавидуете. На работе и в семье начало года предстоит не слишком радужное. У вас может сложиться впечатление, что кто-то намеренно ставит палки в колеса. Все складывается так потому, что вы не замечаете, насколько категорично звучат ваши высказывания. Постарайтесь менее импульсивно реагировать на критику, благодарите коллег за их старания и проявленную поддержку, пересмотрите самые стойкие привычки и принципы, которые мешают вашему счастью. Только тогда старания окупятся с лихвой. Крыса советует вам не жалеть средств на личное развитие и учебу ваших детей. Запишите ваших спиногрызов в хорошую школу, на спортивную секцию или курсы иностранного языка. Это самые полезные инвестиции в этом году.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Вас нельзя назвать закадычным другом Крысы. Однако к вам хозяйка года отнесется вполне приятельски: деньжат подкинет, новыми знакомствами одарит и поможет укрепить здоровье. Все это не безвозмездно, как вы догадались. Крыса всегда требует усилий, за них и вознаграждает. Для новых знакомств вам потребуется выйти в люди так сказать, проявить смекалку в организации семейных праздников и посиделок с друзьями по-семейному. При этом Крыса ждет от вас бережливости в вопросе кровно заработанных средств. Весной и летом вам захочется уволиться по разным причинам: покажется низкой оплата, могут надоесть ковровые разборки на работе или банально нужно будет отдохнуть. Впрочем, ради отдыха не стоит принимать решение об увольнении. Не горячитесь. Вполне возможно, что восполнив силы, вы соберете терпение в кучу и сосредоточитесь на выполнении прямых обязанностей. На помощь может прийти увлечение астрологией, спортом и психологией, а также менеджментом и охраной правопорядка. Во второй половине года все наладится: вы получите повышение и денежное вознаграждение за свои старания.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1978, 1990, 2002, 2014)

Крыса любит вас за умение "пахать", позабыв обо всем на свете. Продолжайте в своем духе, только прежде выясните, где самый лучший овес. После этого галопом бегите туда, разбирайте по полочкам все задачи, оперативно решая текущие вопросы и разгребайте горы хлама с прошлых лет. Это касается не только ненужных вещей, но и неуверенности, сомнений в голове и гнетущих отношений, который тянут вас в болото. Если увидите короткий путь - сворачивайте с длинного пути и бредите на встречу мечте, какими бы крутыми и ухабистыми ни были овраги. Хобби, которые подходят вам в 2020 году: театральное искусство и живопись, музыка, наука и медицина. В этом году нужно бороться с рядом качеств: вашим упрямством и "зашоренностью", прямолинейностью и желанием покрасоваться. Пока для этого не время. Крыса приготовила вам самый вкусный кусок пирога и самое теплое место под солнцем за нечеловеческих трудоголизм. Конечно, работа - инструмент для счастья, а вот радостные моменты не всегда в ней. Они во встречах с друзьями, в разговорах "по душам", вежливости и позитивности и борьбе с внутренними демонами.

(Овца) Коза (1931, 1943, 1955, 1979, 1991, 2003, 2015)

2020-й год обещает вам перемены к лучшему, если вы выйдете из режима упертой козы и включите функцию компанейской овечки. Все планы вы сможете реализовать только сообща, в упряжке с надежными друзьями. Для этого вам потребуется выйти из уютной кошары и отправится навстречу новому и неизведанному. Вам подойдут такие хобби: кулинария, психология, военное дело, медицина и писательство. Знакомства с людьми, новый круг общения, творческий подход и дружелюбие - вот ваши главные союзники в году Крысы. Девиз этого года - спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому так важно, чтобы были рядом отменные пловцы и спортсмены. Соблазн этого года для Козы - желание растратить все заработанное на подарки себе и близким. Вот от этого лучше воздержаться, проявив прагматизм. Лучше оплатить все коммунальные тарифы, чем погрязнуть в долгах по кредиту. Думайте о тривиальных проблемах и своем окружении. Проявите смекалку, ведь каждому человеку намного важнее его личный круг проблем а еще людям нравится, когда к ним обращаются за решением вопросов. Пользуйтесь чужими слабостями!

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ваш лозунг на предстоящий год - "Тише едешь, дальше будешь". Довольствуйтесь тем, что вы выпали из круга интересов Крысы. А это значит, вам не придется тщетно мотаться по джунглям в поисках пропитания. В этом году вам пригодиться умение схватывать все на лету. Главное - не дразнить хозяйку года. Козыри в вашем рукаве - незаметность, нежность и покорность. Хобби, которые подходят вам: стендап-шоу, ораторское искусство, журналистика и театр. Постарайтесь провести год без интрижек и саркастических замечаний, чтобы не попасть в немилость к металлическому грызуну. Уж лучше притвориться заинькой-паинькой, чем год провести в одиночестве, без друзей, работы и перспектив. Все это Крыса может вам устроить только ради мести и любопытства посмотреть за тем, как же вы будете выпутываться из проблем. Обезьяньи нравы очень схожи с крысиными в одной лишь разнице, что Крыса не будет рисковать и не позволит втянуть ее в рискованные авантюры. Так что до осени как минимум Обезьяне предстоит смирить нрав, иначе Крыса научит уму-разуму. Лучше не задирать нос выше крысиного и признаться в своей неидеальности. А лучше всего - обратиться за авторитетным советом к Крысе. Если усвоите урок, к концу года сложите пасьянс в свою пользу!

Петух (1933, 1945, 1957, 1981, 1993, 2005, 2017)

Оптимизм Петуха заряжает Крысу. Хозяйке года вы определенно нравитесь! Особенно ваше умение взлетать после сокрушительных падений. Импонирует грызуну и ваше умение держать нос по ветру и быть душой любой компании. Ваши внутренние качества притягивают словно магнит. Но обольщаться не стоит. Ведь роль всеобщего любимца жутко раздражает. Тем более, когда Крыса и сама метит на центральное место. Дорогой Петух, умерьте ваш пыл и не "петушитесь" раньше времени. Дождитесь, когда о ваших успехах и заслугах заговорят другие, не нужно сотрясать воздух вашими криками: "Я самый талантливый", "Я самый успешный", "Я самый лучший". За самолюбие и бахвальство никто не похвалит. Придется действиями показывать свою незаменимость. В этом году вы сможете применить на практике все ваши таланты: тягу к рисованию, качества стилиста, парикмахерские умения, преподавательские навыки и умение работать барменом. Главное не трубить о своих достижениях, чтобы не спугнуть успех. Как известно, счастье не любит лишнего шума.

Собака (1934, 1946, 1958, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака - преданный друг и соратник, который бросит все самые важные дела ради помощи ближнему. Вы готовы из кожи вон вылезти, чтобы угодить другому. Для вас проявления любви и уважения - вещи само собой разумеющиеся, о которых не просят. Вы готовы одолжить денег, накормить, приютить и переработать, если нужно. Год Крысы потребует от вас сменить вектор восприятия и полюбить себя! Чуть ли не каждый день вы будете сталкиваться с вопросами, которые разучат вас безвозмездному и пустому растрачиванию ваших времени и сил. Вы по-новому посмотрите на благотворительные проекты. Вы поймете, что быть на коне - не означает помогать всем и каждому. Быть удобным и милым себе во вред не захочется. Поэтому самое время ощетиниться и проявить бойцовские качества. Перестаньте всем угождать. Возможно, это вас удивит, но Собаку уважают, когда ее боятся. За это и косточку захотят предложить помясистее и одарят финансами, которые помогут превратить вашу конуру в уютную обитель.

(Кабан) Свинья (1935, 1947, 1959, 1983, 1995, 2007, 2019)

Работящий Кабанчик уже заработал себе столько желудей, что с лихвой хватит на весь следующий год. Крыса вас любит не только за отменный трудоголизм, но и другие качества: внимательность к окружающим, щедрость, умение прощать и работать над своими недостатками. Вы справляетесь с любой задачей, поэтому год может показаться вам ничем непримечательным. Успех вас ждет, где бы вы не оказались. Вас могут увлечь режиссура и фотоискусство, обработка дерева или ремонт машин, живопись и стихосложение. Седлайте эти высокие волны везения и отправляйтесь на поиски несметных сокровищ. Крыса в вас верит! Главное - не задирать свой пятачок высоко и не развешивать уши. Помните: вам могут завидовать из-за вашей популярности, поэтому важно держаться на уровне, в срок выполняя все обязательства и при этом продавая себя грамотно. Вы справитесь вместе с коллегами по цеху, ведь давно усвоили, что один в поле не воин, а счастье еще блистательнее, когда одно для всех!