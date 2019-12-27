В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 местных авиалиний Bek Air. Он летел из самого большого города страны Алматы в столицу Нур-Султан (ранее Астана - Ред.). На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа - всего 98 человек. По данным МВД Киргизии, среди них были два гражданина Украины, по одному гражданину Киргизии и Китая. Все остальные - граждане Казахстана. Все иностранцы в том числе украинцы, выжили.

Завтра в Казахстане объявили день траура. Собрали все, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Что произошло

При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, и врезался в двухэтажное здание. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Пожара при столкновении не было. Это произошло около 07:00 по местному времени (в Киеве было около трех ночи - Ред.).

МВД начало расследование по статье за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Полеты Fokker-100 приостановлены. Также в Казахстане временно прекращена деятельность Bek Air.

Самолет получил сертификат летной годности в мае этого года. Возраст лайнера - 23 года. Авиакомпания Bek Air была основана в 1999 году, базируется в Уральске. Ее флот насчитывает семь самолетов Fokker-100.

Кто погиб

По данным на 09:30 по киевскому времени погибли 15 человек (по другим данным 12 - Ред.). Из них 14 - на месте катастрофы, еще один - в больнице. Среди них председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Кайдаров - генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР. Возглавлял Совет генералов с 2001 года.

Рустем Кайдаров. Фото: yvision.kz

А также выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова.

Дана Круглова. Фото: Informburo.kz



Появился список из 12 фамилий погибших.

1. Николай Астанов

2. Рустам Кайдаров

3. Бауыржан Калиев

4. Базархан Карибаев

5. Марат Муратбаев

6. Абай Нурбеков

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол

9. Дана Круглова

10. Каирхан Туматов

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова

Не менее 60 выжившим была оказана медицинская помощь. 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Городские власти попросили жителей города сдать кровь пострадавшим в авиакатастрофе.

Фото и видео с места происшествия, свидетельства очевидцев

Появились первые кадры после крушения самолета.

Пассажиры рухнувшего самолета Bek Air начали делиться комментариями. Так, Марал Ерман сообщила, что все произошло быстро и неожиданно. Сначала самолет шатался при взлете. Потом показалось, что приземлились, но а самом деле оказалось, что врезались.

"Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять, что случилось. Когда пришла в себя, смотрю, передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился пополам", - рассказала пассажирка. По словам девушки, на месте было много пострадавших.

Еще одна пассажирка рассказала, что самолет уже должен был подняться в воздух, но почему-то его задержали, она задремала, а когда проснулась, то оказалось, что самолет уже два раза поднимался и терял высоту. "Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень..." - поделилась очевидица.

Фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы вскоре запретили. Но очевидцы успели сделать снимки и поделиться ними в соцсетях.

Фото: Facebook/ Denis Krivosheyev

Вот еще одно видео, снятое очевидцами.