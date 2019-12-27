В 2020 году в вооруженных силах Украины хотят подготовить на две тысячи больше сержантов, чем в 2019 году. Так, их будет 7 730. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило АрміяInform со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

В 2019 году профессиональными сержантами стали более 5800 военнослужащих.

"Из 7730 сержантов, которых планируется подготовить в следующем году, 457 станут инструкторами", - говорится в сообщении.

Для профессиональной подготовки военных в украинской армии создана сеть учебных центров, колледжей и центров подготовки сержантского состава, которые по структуре, функциям и задачам тождественны соответствующим учреждениям в странах НАТО.

Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армий НАТО. Программы курсов обеспечивают базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них предусматривает два этапа: подготовку командира-лидера, а также профессиональную выучку согласно роду войск, виду ВСУ сил и военно-учетной специальности.

Кроме этого, украинские сержанты постоянно проходят подготовку в иностранных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах.

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