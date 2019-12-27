В Казахстане после крушения лайнера под Алма-Аты запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100 после.

Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы. Отмечается, что весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Кроме того, деятельность самой авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция. Погибли не менее 14 человек, среди них - председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также сообщалось о 60 выживших.

Также "Страна" сообщала, что выжившая в крушении самолета в Казахстане выложила видео после катастрофы.