В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 под Алма-Аты выжили 60 человек. Предварительный список выживших опубликован на официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook. Им оказана медицинская помощь.

В свою очередь местный Горздрав сообщил о 66 пострадавших, доставленных в больницы Алма-Аты. 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Городские власти попросили жителей города сдать кровь пострадавшим в авиакатастрофе.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция. Погибли не менее 14 человек, среди них - председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Также "Страна" сообщала, что выжившая в крушении самолета в Казахстане выложила видео после катастрофы.

Полеты лайнеров подобного типа (Fokker-100) временно приостановлены по всему Казахстану до выяснения причин катастрофы.