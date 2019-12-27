Пасмурно, мокрый снег и никакого мороза. Прогноз погоды на последнюю пятницу 2019-го
В последнюю пятницу нового года - 27 декабря - погода в Украине будет совсем не зимней. Так, в столице Украины дождь с мокрым снегом, облачно, а также "плюсовая" температура ночью и днем. Такая же ситуация ожидается в большинстве регионов Украины. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.
На западе Украины облачно, небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.
В центре Украины облачно, пойдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет одинаковой +2…+4 градуса.
На севере Украины облачно, пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем также будет примерно одинаковой +1…+4 градуса.
На востоке Украины также не будет солнечно, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью и днем от +1 до +5 градусов.
На юге Украины также пасмурно, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью +2…+5 градусов, днем +3…+7 градусов.
Скриншот: meteo.gov.ua
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