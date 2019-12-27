В последнюю пятницу нового года - 27 декабря - погода в Украине будет совсем не зимней. Так, в столице Украины дождь с мокрым снегом, облачно, а также "плюсовая" температура ночью и днем. Такая же ситуация ожидается в большинстве регионов Украины. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе Украины облачно, небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

В центре Украины облачно, пойдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет одинаковой +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно, пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем также будет примерно одинаковой +1…+4 градуса.

На востоке Украины также не будет солнечно, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью и днем от +1 до +5 градусов.

На юге Украины также пасмурно, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью +2…+5 градусов, днем +3…+7 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Украина разделится на снежную и дождливую.

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