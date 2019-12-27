На канадском телеканале CBC при показе комедии "Один дома-2" вырезали сцену с участием нынешнего президента США Дональда Трампа.

Американский лидер предположил, что это сделали из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом Трасп написал в своем твиттере.

Президент США Дональд Трамп предположил, сцену с его участием в комедии Один дома-2 вырезали при показе на канадском телеканале CBC из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом американский лидер написал в Twitter 27 декабря.

Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде. "Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", − заявил Трамп.

"Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", − добавил президент США.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод с нынешним главой США исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы.

Видео: YouTube/ ToP mem

Отметим, что в Украине недавно данная сцена стала мемом. В ней обыгрывается возможный импичмент Трампа, связанный с его разговорами с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также образ жизни, к которому пришел в старшем возрасте актер Маколей Калкин.

Напомним, Трамп на Рождество-2019 вспомнил свои съемки в культовом фильме "Один дома-2" и заявил, что до сих пор с теплотой вспоминает те дни, хотя ему и досталась в ленте эпизодическая роль.

В августе 2019-го компания Disney сообщила, что выпустит ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее".