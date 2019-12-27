Пассажирка рухнувшего возде Алма-Аты самолета Bek Air Марал Ерман опубликовала видео после падения воздушного борта. По словам алматинки, все произошло быстро и неожиданно.

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять, что случилось. Когда пришла в себя, смотрю, передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился пополам", - рассказала пассажирка Марал Ерман.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали, кажется, какие-то секьюрити. Она сразу начали вытаскивать из самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было. Я не осталась. За мной приехали родные", - добавила очевидица.

Видео: YouTube/ Sputnik Казахстан

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция. Погибли не менее 14 человек, среди них - председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Полеты лайнеров подобного типа (Fokker-100) временно приостановлены по всему Казахстану до выяснения причин катастрофы.