Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест до 12 февраля экс-нардепа из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Богданца.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворена частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 6:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно", - сообщили в суде.

Напомним, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от "слуги народа" Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

Видео: YouTube/Кипиш Украины

После стало известно, что Богданец был госпитализирован после драки. Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады. 13 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Кайду на поруки.