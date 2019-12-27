Число погибших при крушении самолета возле Алма-Аты в Казахстане составило не менее 14 человек, сообщили в акимате (администрации) Алма-Аты.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении акимата.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее собщалось, что 30 ноября в американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате катастрофы погибли девять человек, в то числе известные бизнесмены.

9 декабря в проливе Дрейка разбился самолет чилийских ВВС C130 Hercules, на борту которого было 38 человек.