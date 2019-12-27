"Диджитализация" стала словом 2019 года по версии словаря современного украинского языка и сленга myslovo.com.

Слово "диджитализация" является транслитерацией английского "digitalization". Его составители Myslovo определяют как "изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий", напоминают авторы словаря. Кроме того, "диджитализация" — это упрощенная форма точного украинского аналога "цифровая трансформация", которая является проявлением глобальной цифровой революции.

"Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии", — отмечают в Myslovo.

По словам составителей словаря, слово "диджитализация" стало самым популярным среди поисковых запросов на их сайте.

Среди других претендентов на звание слова года — "Зе" (сокращение фамилии Владимира Зеленского), "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".

Данный словарь был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка, а слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

Отметим, что "Диджитализешн" (английское произношение) стало мемом из-за трудностей при произношении у мэра Киева Виталия Кличко.

Видео: Youtube/Postulat

В 2019-м словарь выбирал слово года уже в седьмой раз. Предыдущие победители:

2013 –"Евромайдан";

2014 – "Киборги";

2015 – "Блокада";

2016 – "Коррупция";

2017 – "Безвиз";

2018 – "Томос".

Ранее сообщалось, что составители Оксфордского словаря заявили, что словом 2019 года является фраза "чрезвычайная климатическая ситуация" (climate emergency). Влиятельная газета Financial Times выбрала слово года. Им стало выражение Be water (с английского - Будь водой). Это слоган протестующих в Гонконге, говорится на сайте издания.

Американская компания, издатель справочников и лексических словарей Merriam-Webster назвала слово 2019 года: им оказалось местоимение they. В первом основном значении английское they соответствует русскому "они". Но его также употребляют по отношению к небинарным людям - то есть таким, которые ощущают себя вне пола и предпочитают, чтобы к ним обращались гендерно-нейтрально.

Издатели же толковых словарей английского языка в Harper Collins назвали словосочетанием 2019 года фразу "климатическая забастовка" (сlimate strike).