В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air с почти сотней пассажиров внутри. Это произошло в пятницу, 27 декабря, в 07:22 по местному времени (03:22 по Киеву).

Рейс №Z2100 Алма-Ата − Нурсултан после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

Как сообщили в местном министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло.

"На данный момент число погибших составляет семь человек", − указано в сообщении. При этом, по данным МВД республики, погибли девять человек.

"По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", − уточнили в министерстве и добавили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация.

По словам очевидцев, некоторых забирают от входа в терминал аэропорта. Фотографирование и видеосъемку на месте катастрофы вскоре запретили.

Фото: Facebook/ Denis Krivosheyev

Видео: YouTube/ Видосы Казахстан

Ранее собщалось, что 30 ноября в американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате катастрофы погибли девять человек, в то числе известные бизнесмены.

9 декабря в проливе Дрейка разбился самолет чилийских ВВС C130 Hercules, на борту которого было 38 человек.