После того, как 23 декабря в Минске договорились обменять пленных до конца года, этот процесс, пусть и со скрипом, но пошел.

Предыдущий большой обмен состоялся 7 сентября. Во время него были освобождены политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, украинские моряки и другие. Всего 35 человек. В Россию также отправили 35 человек.

Однако предновогодний обмен - уже с "республиками", а не Россией. Он должен состяться уже завтра, 29 декабря.

"Страна" собрала информацию о том, что известно о готовящемся обмене пленными на данный момент.

Где и когда

По предварительной информации, обмен состоится 29 декабря, в воскресенье. Время - 11:00.

Местом обмена называют КПП "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. Там же меняли пленных между Киевом и "ЛДНР" в прошлый раз, в 2017 году.

Повторимся - и сейчас обмениваться пленными будут официальный Киев и донбасские "республики".

Сразу после обмена Владимир Зеленский, Андрей Богдан и его замы по Офису президента планируют отправиться в карпатскую резиденцию "Синегора" встречать Новый год.

Формула обмена

По предварительным данным, всего будут обменены примерно 210 человек по таким пропорциям: Донецк/Киев - 55/65, Луганск/Киев - 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от "республик". Об этом журналист Андрей Павловский у себя в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на возвращение 77 пленных, которых должны вернуть в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех".

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

По ее словам, из этих 77 человек, 53 - это подтвержденные лица со стороны Донецка и 24 - со стороны Луганска.

Логунов, Мастикашева и другие. Кто пойдет на обмен

Полных списков пока никто не публиковал. Но отрывочные данные уже есть. По Украине начали юридически готовить к освобождению людей, которые сидят по "политическим" статьям.

А Украина, по словам Лутковской, обменяет пленных, которых не удалось забрать два года назад, в том числе участников иловайского и дебальцевского котлов.

На неподконтрольные территории Донбасса, в числе прочих, могут отправиться фигуранты расследования захвата здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Жовтневый райсуд Мариуполя уже отпустил из-под стражи под личные обязательства Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова.

Так обычно бывает перед обменом.

А вчера суд освободил из СИЗО спортсменку Дарью Мастикашеву, которая провела за решеткой 2,5 года по обвинению в госизмене.

Как заявил ее адвокат Валентин Рыбин, Мастикашеву освободили в рамках юридической очистки в ходе подготовке к обмену. Для этого она пошла на сделку со следствием и признала вину - в обмен на закрытие дела. При этом дело по Мастикашевой за все это время не дошло даже до рассмотрения в суде по сути.

Вместе с Дарьей освобожден и будет отправлен на обмен Александр Каратай, которого в 2017 году СБУ задержала вместе с Мастикашевой. Подробнее о ее деле - в материале "Страны" Атошники-террористы и муж из охраны Березовского. За что сидела в тюрьме спортсменка Дарья Мастикашева.

На свободу уже в субботу, 28 декабря могут выйти и трое обвиняемых во взрыве у харьковского Дворца Спорта в феврале 2015 года - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

Им могут поменять меру пресечения на личное обязательство. Что также говорит о вероятности обмена.

На сборный пункт в Бахмут Донецкой области повезли и осужденного недавно за шпионаж 85-летнего ученого из Харькова Мехти Логунова.

Также одесские СМИ сообщили о подготовке к обмену 11 "политических", сидевших в одесском СИЗО.

Сейчас точно известно об отмене меры пресечения для четверых "коммунистов–террористов" - Александра Шевцова, Евгения Подмазко, Игоря Удовенко и Екатерины Фотевой, обвиняемого в подрыве здания СБУ Владимира Грубника, обвиняемого в госизмене бывшего сотрудника милиции Александра Жигало и обвиняемого в теракте на ул. Жуковского, 36 в Одессе (возле офиса евромайдановцев).

Суд отменил меру пресечения николаевским и одесским "террористам" Руслану и Владиславу Долгошеям, Николаю Казанскому, Олегу Мазуру и Николаю Селятенко. Последние два месяца они были под круглосуточным домашним арестом. На обмен идет и бывший фигурант дела 2 мая Сергей Долженков, который вышел под залог из СИЗО 19 августа 2019 года после пятилетнего пребывания за решеткой.

По предварительной информации, отказались от обмена Михаил Жарков и Сергей Бабенко.

Что с "беркутовцами"?

Выдача пяти сотрудников "Беркута", которых обвиняют в расстрелах на Майдане (сами они своей вины не признают), остается главной и самой важной интригой.

Их освобождение в порядке обмена является одним из ключевых условий "республик". Но противятся националисты, которые требуют для "беркутовцев" обвинительного приговора.

Это серьезная растяжка для Зеленского. С одной стороны президент не может сорвать обмен: это будет потеря лица и крах его публичных обещаний. А с другой не хочет слышать упреки в сливе дел Майдана ("беркутовцы" - по сути единственные обвиняемые по нему, которые содержатся в СИЗО).

Учитывая, что майдановцев, которые стреляли по милиции 20 февраля 2014 года, власть, по всей видимости, пока преследовать не собирается, то после выдачи "беркутовцев", дело вообще можно будет закрывать.

Поэтому закономерно, что на данный момент это главная точка разногласий, которая ставит под угрозу весь обмен. В Сети уже началась кампания по блокировке выдачи "беркутовцев". Ее ведут "порохоботы" и националисты, призывая идти к суду.

При этом уже видно, что власть все-таки приняла политическое решение освободить и обменять "беркутовцев".

Вчера, 27 декабря, в Киеве прошло заседание апелляционного суда Киева, где оставшиеся в тюрьме трое милиционеров - Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко - требовали отменить продление им меры пресечения.

Удовлетвори суд их ходатайство - они бы оказались на свободе. И вместе с двумя другими уже вышедшими из тюрьмы "беркутовцами" Александром Маринченко и Сергеем Тамтурой, могли бы ехать на обмен.

Однако заседание суда затянулось до позднего вечера. И продолжится сегодня.

Причем затягивает процесс именно сторона обвинения и адвокат потерпевших.

Поэтому характерно, что вчера прямо во время судебного заседания генпрокурор Рябошапка заменил группу прокуроров, которые требовали оставить экс-милиционеров под стражей.

Видимо, для того, чтобы новые обвинители не противились ходатайству защиты.

Однако "старые" прокуроры не согласились с заменой, и в итоге сложилась парадоксальная ситуация: обвинение в суде представляли две антагонистические группы прокуроров.

Параллельно адвокат потерпевших Закревская также всячески затягивала время, объявляя отвод суду.

То есть уже видно, что политическая воля выдать "беркутовцев" есть. Поэтому власть меняет прокуроров и рассматривает апелляцию в столь напряженных временных рамках - чтобы успеть к обмену.

А получится ли это сделать - покажет сегодняшнее заседание суда, за которым следит "Страна" в своем онлайн-репортаже.