Пьяный дрифт на улице Лаврухина, что на Троещине в Киеве, привел к дорожно-транспортному происшествию, которое только по счастливой случайности не закончилось трагически.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua

"Водитель ехал пьяный «в стельку» с пассажиром девушкой. Попытался дрифтить и вот итоги, разбил несколько припаркованных авто. Девушка пассажир куда-то убежала до приезда полиции. К счастью, никого не убил. Будьте внимательны и осторожны. Дрифт в пьяном состоянии плохо заканчивается", говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео ДТП под Киевом, в котором столкнулись микроавтобус и легковушка.

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