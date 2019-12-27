Дочь Брюса Ли Шэннон подала иск к популярной в Китае сети фастфуда Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца в логотипе. Об этом сообщает Bloomberg.

Шэннон Ли от лица Bruce Lee Enterprises требует от закусочной Guangzhou Real Kungfu Catering Management Co. возместить ущерб, который она оценивает в $30 млн (210 млн юаней), а также юридические издержки в размере 88 тыс. юаней, сообщает китайское издание Jiemian.

Этот случай может оказаться неким тестом для китайских властей, пообещавших усилить защиту прав на интеллектуальную собственность. По данным информагентства "Синьхуа", суд в Шанхае принял иск Шэннон Ли в начале декабря.

На логотипе Real Jungfu изображен темноволосый мужчина в желтом спортивном костюме в позе мастера кунг фу, похожий на Брюса Ли. Компания написала в своем аккаунте в сети Weibo, что иски к ней в связи с этим подаются с 2004 года.

Фото: chinadaily.com

Как сообщала "Страна", китайцы судятся с украинцем за торговую марку Aliexpress. Как оказалось, в декабре 2013 года Госслужба интеллектуальной собственности выдала Константину Величко свидетельство на одноименную торговую марку, известную в мире как один из крупнейших онлайн-моллов.

Также напомним, что с 19 июля повысились сборы, связанные с регистрацией и охраной авторских прав.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла закон в сфере авторского права и смежных прав, разработанный с целью реформирования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права.