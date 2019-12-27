Известная певица Алла Пугачева, которая в этом году отметила 70-летний юбилей, снялась в новогоднем фильме блогера Насти Ивлеевой. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Смотрите веселый легкий новогодний фильм! Уже на YouTube! Ссылка в шапке профиля!", - говорится сообщении Примадонны. В кадре Алла Борисовна выглядит прекрасно, она угощает звездных гостей праздничными блюдами, общается, шутит и пьет шампанское.

В фильме вместе с Пугачевой снимается ее муж Максим Галкин, а также юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.

Фото: alla_orfey/Instagram

Напомним, в сети появился трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

Ранее Примадонна Пугачева записала на видео комплимент Лободе.