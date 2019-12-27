Октябрьский районный суд Мариуполя отпустил под личное обязательство четырех подозреваемых по делу о захвате здания Мариупольского отделения полиции 9 мая 2014 года.

Такое решение судьи приняли в четверг, 26 декабря, передает сайт города Мариуполя.

Сообщается, что четверо обвиняемых написали заявления с просьбой включить их в список обмена, который планируется провести до конца года. Против их участия в обмене выступила мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в намеренном затягивании процесса.

Напомним, 9 мая 2014 года боевики под руководством бывшего милиционера Олега Недавнего по прозвищу "Мангуст" захватили здание городского управления полиции, захватив заложников. Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями: милиции, ВСУ, батальонами "Днепр" и "Азов".

В результате перестрелки погибли 13 человек: как среди правоохранителей, так и среди боевиков. Задержаны были только четверо захватчиков. Дружинину, Стрельниковичу, Скрипнику и Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группы, хранение оружия.

Фото: 0629.com.ua

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