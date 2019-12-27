Полиция задержала мужчину, который убил любимую из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Злоумышленника задержали полицейские Кагарлицкого района на месте преступления, в одном из домов в пгт.Ржищев.

Как выяснилось, конфликт между парой на почве ревности произошел во время совместного распития алкогольных напитков, и вдруг, мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов.

Сосед, в доме которого произошел инцидент, вызвал на место правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

К сожалению, врачам не удалось спасти потерпевшую, от полученных травм 56-летняя женщина умерла.

64-летнего нападающего задержали полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Начато досудебное расследование.

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