Сегодня, 26 декабря, председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова перечислила игрушки, которые считаются наиболее опасными и попали в перечень европейской RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products, - система быстрого оповещения относительно потребительской непродовольственной продукции, - Ред.). Об этом сообщает "Укринформ".

"Наши лаборатории украинские, к сожалению, не всегда имеют возможность провести исследования должным образом на определенный перечень показателей, которые делает Европейский Союз. У нас есть с этим проблемы, исследование стоит очень дорого. И плюс ко всему, технические возможности лабораторий не позволяют провести эти исследования в полном объеме, в котором делает их Европейский Союз. Поэтому мы часто обращаемся к данным RAPEX. Кроме того, часто в систему RAPEX попадают товары, на которые в Украине даже не распространяется действие техрегламента о безопасности игрушек. Это детская косметика, велосипеды, самокаты, гироборды, игровые приставки, товары для детей (детская мебель, стульчики для кормления и т. п.), а также детская посуда", - отметила Куликова.

Среди наиболее опасных и токсичных украинских игрушек эксперт назвала такие:

куклы, типа "Барби", которые являются одним из самых подделываемых товаров на рынке и содержат избыточное количество вредных веществ - фталатов. "Эти фталаты могут нанести вред здоровью ребенка и негативно влияют на его репродуктивную систему и печень", - отметила Куликова;

игрушки с блоками питания, если в отсеке для батареек отсутствует винт, крепящий крышку и его можно открыть без использования инструментов, что делает батарейку доступной. Батарейки содержат угрозу химического воздействия на ребенка, а металлические крепления содержат избыточное количество никеля;

мягкие игрушки, при покупке которых нужно обращать внимание на прочность швов, чтобы у ребенка не было доступа к наполнителю, а также на надежность крепления пластиковых деталей (глаз, носов, волос). Кроме того, пластиковые элементы мягких игрушек также могут содержать избыточное количество фталатов.

воздушные шарики, игрушки для плавания и купания, краска. Каучук из этих изделий может содержать избыточное количество нитрозаминов, вызывающих онкологические заболевания при глотании или при попадании на кожу ребенка;

"игрушки-антистрессы", в которых жидкость может содержать избыточное количество аэробных мезофильных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это может привести к развитию бактериального сепсиса или пневмонии у детей с ослабленным иммунитетом.

Слайм, лизун, пластичные глины, основным компонентом которых является тетраборат натрия - еще одна категория потенциально опасных игрушек. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу слизистых и внутренних органов ребенка. А длительный контакт с веществами, содержащимися в таких игрушках, может негативно повлиять на репродуктивную систему ребенка;

мел и карандаши могут содержать избыточную концентрацию свинца, который может привести к тяжелой и необратимой нейротоксичности, особенно у детей. Кроме того, ароматизированные карандаши могут содержать эвгенал (фенол), использование которого в карандашах запрещен;

в развивающих музыкальных игрушках уровень звука может привести к повреждению слуха малыша.

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