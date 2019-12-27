Лизуны, воздушные шары и куклы. Названы самые токсичные детские игрушки маленьких украинцев
Сегодня, 26 декабря, председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова перечислила игрушки, которые считаются наиболее опасными и попали в перечень европейской RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products, - система быстрого оповещения относительно потребительской непродовольственной продукции, - Ред.). Об этом сообщает "Укринформ".
"Наши лаборатории украинские, к сожалению, не всегда имеют возможность провести исследования должным образом на определенный перечень показателей, которые делает Европейский Союз. У нас есть с этим проблемы, исследование стоит очень дорого. И плюс ко всему, технические возможности лабораторий не позволяют провести эти исследования в полном объеме, в котором делает их Европейский Союз. Поэтому мы часто обращаемся к данным RAPEX. Кроме того, часто в систему RAPEX попадают товары, на которые в Украине даже не распространяется действие техрегламента о безопасности игрушек. Это детская косметика, велосипеды, самокаты, гироборды, игровые приставки, товары для детей (детская мебель, стульчики для кормления и т. п.), а также детская посуда", - отметила Куликова.
Среди наиболее опасных и токсичных украинских игрушек эксперт назвала такие:
- куклы, типа "Барби", которые являются одним из самых подделываемых товаров на рынке и содержат избыточное количество вредных веществ - фталатов. "Эти фталаты могут нанести вред здоровью ребенка и негативно влияют на его репродуктивную систему и печень", - отметила Куликова;
- игрушки с блоками питания, если в отсеке для батареек отсутствует винт, крепящий крышку и его можно открыть без использования инструментов, что делает батарейку доступной. Батарейки содержат угрозу химического воздействия на ребенка, а металлические крепления содержат избыточное количество никеля;
- мягкие игрушки, при покупке которых нужно обращать внимание на прочность швов, чтобы у ребенка не было доступа к наполнителю, а также на надежность крепления пластиковых деталей (глаз, носов, волос). Кроме того, пластиковые элементы мягких игрушек также могут содержать избыточное количество фталатов.
- воздушные шарики, игрушки для плавания и купания, краска. Каучук из этих изделий может содержать избыточное количество нитрозаминов, вызывающих онкологические заболевания при глотании или при попадании на кожу ребенка;
- "игрушки-антистрессы", в которых жидкость может содержать избыточное количество аэробных мезофильных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это может привести к развитию бактериального сепсиса или пневмонии у детей с ослабленным иммунитетом.
- Слайм, лизун, пластичные глины, основным компонентом которых является тетраборат натрия - еще одна категория потенциально опасных игрушек. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу слизистых и внутренних органов ребенка. А длительный контакт с веществами, содержащимися в таких игрушках, может негативно повлиять на репродуктивную систему ребенка;
- мел и карандаши могут содержать избыточную концентрацию свинца, который может привести к тяжелой и необратимой нейротоксичности, особенно у детей. Кроме того, ароматизированные карандаши могут содержать эвгенал (фенол), использование которого в карандашах запрещен;
- в развивающих музыкальных игрушках уровень звука может привести к повреждению слуха малыша.
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