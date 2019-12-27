Водитель-нарушитель пытался скрыться от полицейских и наехал на одного из них.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что ночью водитель припарковался на полосе общественного транспорта, и, не реагируя на замечания правоохранителей, ушел. Вернулся уже, когда приехал эвакуатор.

"Сначала сбил с ног копа, а затем ударил патрульную машину, и, протянув ее несколько метров, скрылся. Поймали нарушителя за километр", - говорится в материале.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве блогеры перекрасили Mustang под патрульное авто и ловили на нем нарушителей. Их поймали копы и отправили в военкомат.

Также мы писали, что в Харькове произошло ДТП с участием полицейских и четырех авто.