Во Львове водитель наехал на полицейского в попытке сбежать от штрафа. Видео
Водитель-нарушитель пытался скрыться от полицейских и наехал на одного из них.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что ночью водитель припарковался на полосе общественного транспорта, и, не реагируя на замечания правоохранителей, ушел. Вернулся уже, когда приехал эвакуатор.
"Сначала сбил с ног копа, а затем ударил патрульную машину, и, протянув ее несколько метров, скрылся. Поймали нарушителя за километр", - говорится в материале.
Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве блогеры перекрасили Mustang под патрульное авто и ловили на нем нарушителей. Их поймали копы и отправили в военкомат.
Также мы писали, что в Харькове произошло ДТП с участием полицейских и четырех авто.