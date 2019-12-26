В Николаеве 49-летний мужчина скончался в Центральном отделе полиции города, когда приехал в участок давать объяснения после конфликта на сессии облсовета. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам полицейских, сегодня во время сессии облсовета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из участников конфликта решил написать заявление в полицию и предоставить видео оскорблений со стороны оппонента. Оба участника конфликта прибыли в отделение полиции: один с намерением написать заявление, второй - чтобы дать объяснение.

Однако в холле полицейского отделения ответчик сообщил об ухудшении самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

Причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца.

Напомним, в Николаеве умерли два дальнобойщика после обеда в придорожном кафе, еще трое в больнице.

Ранее в этом же городе 11-летний школьник поскандалил с родителями, после чего выпрыгнул из окна и погиб.

А в середине декабря николаевский водитель такси выстрелил в мужчину после конфликта.