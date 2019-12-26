Правительство национального согласия Ливии (ПНС), которое признается в ООН, официально запросило военную помощь у Турции на фоне начавшегося штурма столичного Триполи силами маршала Халифы Хафтара.

Речь идет о поддержке "на суше, море и в воздухе". Об этом РИА Новости сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По данным источника британско-эмиратского телеканала Sky News Arabia, в Триполи среди всего прочего намерены получить от Турции комплексы ПВО.

В Ливии после свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в результате организованного из-за рубежа местного Майдана (из серии "Арабской весны") - начался хаос и гражданская война.

Некогда процветавшее государство Ливийская Джамахирия раскололось на восточную часть (избранный жителями парламент под руководством Агили Салеха и Халифы Хафтара. ЛНА) и на западную (правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сараджа, ПНС). Между ними идет война. За каждым из них стоят различные выгодополучатели.

Как сообщала "Страна", чуть ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обратиться к парламенту за таким разрешением. По его словам, это может произойти уже в январе.

Ранее он заявил про наличие подразделений ЧВК Вагнер в Ливии. Они, судя по всему, поддерживают силы Халифы Хафтара (ЛНА).