26 декабря завершился 9 сезон проекта "Зважені та щасливі". В этом году за главный приз в 300 тыс грн соревновались пары, которые подобрали на проекте. Победителями в итоге стали Павел Назаренко и Наталья Кириленко, которые во время финала объявили, что собираются пожениться. Приз за домашнее похудение из числа участников не дошедших до финала, получила Людмила Чаднова.

Ранее мы писали о том, как прошел финал 26 декабря, теперь мы собрали фото всех участников 9 сезона до и после похудения - на это ушло 9 месяцев.

Победители

Наталья Кириленко. Было 118 кг.

Стало 62 кг - минус 56 кг.

Павел Назаренко. Было 182 кг.

Стало 97 кг - минус 85 кг.

Финалисты

Тамара Мумладзе. Было 123 кг.

Стало 71 кг - минус 52 кг.

Евгений Москаленко. Было 150 кг.

Стало 79 кг - минус 71 кг.

Другие участники

Людмила Чаднова. Было 144 кг.

Стало 68 кг - минус 76 кг.

Алена Гребенюк. Было 107 кг.

Стало 77 кг - минус 30 кг.

Сергей Бовтюк. Было 148кг.

Стало 112 кг - минус 36 кг.

Михаил Воробьев. Было 158 кг.

Стало 106 кг - минус 52 кило.

Руслан Садовой. Было 129 кг.

Стало 91 кг - минус 38 кг.

Лала Алиева. Было 178 кг.

Стало 125 кг - минус 53 кг.

Николай Крицкий. Было 223 кг.

Стало 167 кило - минус 56 кило.

Екатерина Лукьяшко. Было 129 кг.

Стало 87 кг - минус 42 кг.

Инна Мазура. Было 100 кг.

Стало 57 кг - минус 43 кг.

Тарас Яцемирский. Было 174 кг.

Стало 126 кг - минус 48 кило.

Римма Пенджиева. Было 122 кг.

Стало 112 кг - минус 10 кг.

Анна Богачова. Было 123 кг.

Стало 75 кг - минус 48 кило.

Николай Ворошнов. Было 220 кг.

Стало 141 кг - минус 79 кг.

Александр Гончаров. Было 167 кг.

Стало 82 кг - минус 85 кг.

Смотреть финал "Зважені та щасливі" от 26.12.19 можно на канале СТБ. На ютуб выпуск появится 28 декабря.