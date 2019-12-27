26 декабря завершился 9 сезон проекта "Зважені та щасливі". В этом году за главный приз в 300 тыс грн соревновались пары, которые подобрали на проекте. Победителями в итоге стали Павел Назаренко и Наталья Кириленко, которые во время финала объявили, что собираются пожениться. Приз за домашнее похудение из числа участников не дошедших до финала, получила Людмила Чаднова.
Ранее мы писали о том, как прошел финал 26 декабря, теперь мы собрали фото всех участников 9 сезона до и после похудения - на это ушло 9 месяцев.
Победители
Наталья Кириленко. Было 118 кг.
Стало 62 кг - минус 56 кг.
Павел Назаренко. Было 182 кг.
Стало 97 кг - минус 85 кг.
Финалисты
Тамара Мумладзе. Было 123 кг.
Стало 71 кг - минус 52 кг.
Евгений Москаленко. Было 150 кг.
Стало 79 кг - минус 71 кг.
Другие участники
Людмила Чаднова. Было 144 кг.
Стало 68 кг - минус 76 кг.
Алена Гребенюк. Было 107 кг.
Стало 77 кг - минус 30 кг.
Сергей Бовтюк. Было 148кг.
Стало 112 кг - минус 36 кг.
Михаил Воробьев. Было 158 кг.
Стало 106 кг - минус 52 кило.
Руслан Садовой. Было 129 кг.
Стало 91 кг - минус 38 кг.
Лала Алиева. Было 178 кг.
Стало 125 кг - минус 53 кг.
Николай Крицкий. Было 223 кг.
Стало 167 кило - минус 56 кило.
Екатерина Лукьяшко. Было 129 кг.
Стало 87 кг - минус 42 кг.
Инна Мазура. Было 100 кг.
Стало 57 кг - минус 43 кг.
Тарас Яцемирский. Было 174 кг.
Стало 126 кг - минус 48 кило.
Римма Пенджиева. Было 122 кг.
Стало 112 кг - минус 10 кг.
Анна Богачова. Было 123 кг.
Стало 75 кг - минус 48 кило.
Николай Ворошнов. Было 220 кг.
Стало 141 кг - минус 79 кг.
Александр Гончаров. Было 167 кг.
Стало 82 кг - минус 85 кг.
Смотреть финал "Зважені та щасливі" от 26.12.19 можно на канале СТБ. На ютуб выпуск появится 28 декабря.