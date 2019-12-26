Астрофизики зафиксировали уникальный разрыв магнитного поля Солнца при температуре в миллионы градусов
Ученые из Национального аэрокосмического агентства США заметили странное извержение на поверхности Солнца.
Об этом сообщает The Astrophysical Journal.
"Ученые из Национального аэрокосмического агентства США заметили странное извержение на поверхности ближайшей к нам звезды. Во время этого события магнитное поле Солнца разорвалось, а затем восстановилось", - говорится в сообщении.
Сам разрыв в магнитном поле звезды был вызван петлеобразным протуберанцем - плотным сгустком относительно холодного вещества, которое некоторое время удерживается над хромосферой.
Падая обратно на Солнце, это вещество вызвало разрыв и пересоединение магнитных линий.
Отмечается, что астрофизики уже давно знают о том, что такие преобразования магнитного поля возможны, - но впервые увидели разрыв, вызванный выбросом солнечного вещества.
Они назвали феномен вынужденным перезамыканием - в противовес спонтанным перезамыканиям, которые наблюдали ранее как на Земле, так и на Солнце.
Ученые предполагают, что именно открытое ими явление играет важную роль в генерации избыточного тепла в солнечной короне. Температура в этом слое солнечной атмосферы в сотни раз выше, чем в лежащей ниже хромосфере.
Они также считают, что перезамыкание может нагревать локальные области солнечной короны гораздо сильнее, чем спонтанный процесс.
Наблюдения астрофизиков показали, что температура в эпицентре "магнитного взрыва" достигала двух миллионов градусов Цельсия.
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