Ученые из Национального аэрокосмического агентства США заметили странное извержение на поверхности Солнца.

Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

"Ученые из Национального аэрокосмического агентства США заметили странное извержение на поверхности ближайшей к нам звезды. Во время этого события магнитное поле Солнца разорвалось, а затем восстановилось", - говорится в сообщении.

Сам разрыв в магнитном поле звезды был вызван петлеобразным протуберанцем - плотным сгустком относительно холодного вещества, которое некоторое время удерживается над хромосферой.

Падая обратно на Солнце, это вещество вызвало разрыв и пересоединение магнитных линий.

Отмечается, что астрофизики уже давно знают о том, что такие преобразования магнитного поля возможны, - но впервые увидели разрыв, вызванный выбросом солнечного вещества.

Они назвали феномен вынужденным перезамыканием - в противовес спонтанным перезамыканиям, которые наблюдали ранее как на Земле, так и на Солнце.

Ученые предполагают, что именно открытое ими явление играет важную роль в генерации избыточного тепла в солнечной короне. Температура в этом слое солнечной атмосферы в сотни раз выше, чем в лежащей ниже хромосфере.

Они также считают, что перезамыкание может нагревать локальные области солнечной короны гораздо сильнее, чем спонтанный процесс.

Наблюдения астрофизиков показали, что температура в эпицентре "магнитного взрыва" достигала двух миллионов градусов Цельсия.

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