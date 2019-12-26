Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве отобрали для проверки 135 образцов игрушек. Из них сразу 102 не прошли исследования на соответствие техрегламенту безопасности, а 23 образца все еще находятся в лаборатории. Об этом пишет "Укринформ".

По словам в.и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Виталия Караулова, типичными нарушениями были: превышение содержания вредных материалов, некачественные материалы, интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественная сборка и конструкция игрушки, отсутствие инструкции, предупреждений, предназначение для какого возраста использования игрушки, отсутствие адреса импортера, зарегистрированной торговой марки, знака соответствия и тому подобное. Также на рынке присутствовало большое количество подделок.

Информацию о большом количестве игрушек сомнительного качества в торговле подтверждают.

"На рынке Украины около 50-60% игрушек, которые реализуются, не соответствуют установленным требованиям законодательства. Нами зафиксированы случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или "скачанную" из интернета", - сообщила директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко.

Иваненко обратила внимание на то, что законодательство Украины позволяет возвращать некачественные игрушки. Единственным исключением являются мягкие и надувные игрушки.

Как сообщала "Страна", в октябре прокуроры нашли детские игрушки, которые угрожали территориальной целостности Украины.

Также мы писали про несчастный случай, когда в Киеве девочка попала в реанимацию, вдохнув кусочек игрушки.

Также напомним, что под Киевом родственник развратил 6-летнюю девочку, которую заманил игрушками в мобильном телефоне.