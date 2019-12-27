В Днепре медики рассказали о состоянии пациенток, которых привезли из Каменского после того, как семь человек внезапно заболели после плановых операций – с симптомами тяжелого отравления их срочно доставили в областную больницу. Несмотря на старания врачей один человек, 41-летняя женщина, умерла.

По словам врачей, двоих пациенток уже выписали, а остальные остаются в реанимации. Медики предположили, что осложнения мог вызвать один из компонентов наркоза.

Специалисты Минздрава уже исключили ошибку врачей, но полиция продолжает расследование. Из больницы, где произошел инцидент, изъяли остатки препаратов и документы к ним. Операций там сейчас не проводят.

Сейчас под присмотром медиков в Днепре остаются четверо пациентов. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии – она едва успела вернуться в сознание после пяти дней комы. Прогнозов по ее выздоровлению врачи не дают.

"Токсический шок неясной этиологии. Почки, печень, сердце без лекарств перестают работать. Вот именно с этими симптомами полиорганной недостаточности все эти больные", – объяснил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые за пятнадцать лет снова пересадили сердце.

Еще мы рассказывали, что в Кропивницком СИЗО, где произошел бунт заключенных, нашли схрон со 100 литрами водки, ключами от камер и наркотиками.