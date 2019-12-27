За прошлые сутки сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный ранен.С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

С начала текущих суток оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что министр обороны объявил о новых точках разведения войск на Донбассе, которые пока нельзя называть.

Также мы рассказывали, что Зеленский изменил порядок оформления удостоверяющих личность и гражданство документов для жителей Донбасса и переселенцев.